Tajuplné lucidní snění: Jak se ho naučit a k čemu vám může být dobré?

Lucidní snění je stav, kdy si plně uvědomíte, že jste ve snu. V takovém okamžiku se buď můžete probudit, nebo svůj děj převzít plně do svých rukou. Tím se vám otevře brána do světa neuvěřitelných možností.

Proč se naučit vědomě snít Lucidní snění se odehrává v REM fázi spánku, která se během noci několikrát opakuje. Ve snech se nám opakují události z předešlých dnů, problémy, které řešíme, nebo se do nich promítají úzkosti, strachy a traumata. Jakmile si uvědomíte, že jste ve snu, můžete proměnit noční můru v dobrodružství, jako byste četla napínavou knihu nebo sledovala akční film. Třeba se můžete stát na jednu noc hrdinkou, další pak prožívat románek s vysněným idolem. A to není vše! „Lucidní snění může hrát významnou úlohu třeba i v osobním rozvoji, zvyšování sebedůvěry, upevňování duševního a fyzického zdraví, při řešení tvůrčích problémů a pomáhat nám třeba i na cestě k nalezení sebe sama,“ píše Stephen LaBerge, autor knihy Lucidní snění: Naučte se vědomě snít. Jak si jógou pomoci k lepšímu spánku? Podívejte se na video:

Zvládne to kdokoli Dobrá zpráva je, že lucidně snít se může naučit kdokoli bez ohledu na to, zda ovládá nějaké speciální schopnosti. Základním předpokladem je ale to, že si své sny dokážete zapamatovat. Od toho byste se měla také odpíchnout. Začněte tedy tím, že si budete po probuzení sny zapisovat do deníku. Vracejte se do svých snových příběhů a snažte se vybavit si každý detail. „Pročítání snového zápisníku vám navíc pomůže se s vašimi sny dobře seznámit, a čím lépe víte, jaké vaše sny jsou, tím větší máte šanci rozeznat je už v jejich průběhu,“ píše ve své knize Stephen LaBerge. Infarkt, autonehoda nebo otrava: Jak asi zemřete podle znamení zvěrokruhu 2 Jak umřeme, je ve hvězdách. A to doslova! Podle povahových rysů,…

Přeneste realitu do snu Nejčastěji sníme o tom, co se nám děje v reálném životě. Jednou z pomůcek tedy je, abyste před spaním na něco intenzivně myslela, třeba na svou pravou ruku. Podívejte se na ni a pak si ji stále dokola vizualizujte ve své hlavě. Je pak velmi pravděpodobné, že si svou pravici vybavíte i ve snu. Počítejte ale s tím, že se vám to povede třeba až na několikátý pokus. Další fází je rozpoznání stavu snění. Začněte tím, že si to uvědomíte ve chvíli, kdy do spánku teprve upadáte. Už v této fázi se vám začínají zdát sny, ale jste ještě v bdělém stavu. Než se dostanete do hlubokého spánku, snažte si vybavit, jaké snové myšlenky se vám odehrávají v hlavě. Ty bývají většinou nelogické, nenavazují na předešlé myšlenky a neovládáte je silou vůle. Rituály pro ochranu domu: Vyčistí negativní energii a vyženou zlé duchy 1 Každá hádka s partnerem, dětmi i rodiči a jakákoli negativní energie…

Probuďte představivost Další pomocnou technikou je, že si během usínání představíte, že je vaše tělo někde jinde a dělá něco jiného, než že leží v posteli. V okamžiku, kdy se vám podaří vyvolat živý vjem, že se nacházíte někde jinde, budete lucidní, pokud ovšem nezapomenete, že sníte. Také si představte, že vystoupíte nebo vyletíte ze svého těla a pohybujete se po ložnici. Další technikou je počítání. Místo oveček si jen říkejte čísla a za každou číslicí dodejte: „Jsem ve snu.“ Nakonec se stane, že si u nějakého čísla uvědomíte, že už sníte. „Pouhé počítání pravděpodobně stačí k udržení dostatečné pozornosti a rozeznání snových obrazů jako takových, až se objeví,“ stojí v knize Lucidní snění: Naučte se vědomě snít. Bílá a černá magie: Jak fungují, v čem se liší a kdy mohou ublížit? Většinou ji vyhledáváme, když chceme podpořit své štěstí, zdraví,…

Vědomé snění Do lucidního snu v REM fázi se lépe dostanete až k ránu, kdy se z nějakého snění právě probudíte. Zůstaňte ležet a bezprostředně poté se snažte co nejdřív dostat zpátky do snu, ale s určitou dávkou ostražitosti, abyste si uvědomila, že se vám něco zdá. Můžete si také sama sebe vybavit ve snu, který se vám před probuzením zdál. Nejsnadněji se do lucidního snění ale můžete dostat až odpoledne, ovšem pokud si umíte přes den zdřímnout. Víte, jak probudit šestý smysl? Zkuste tento jednoduchý návod 1 Intuice je vnitřní hlas, který nám radí i varuje nás před nebezpečím.…