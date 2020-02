Takhle byste nikdy neměli začít hubnout. 7 chyb, kvůli kterým to nezvládnete

Většinou se do hubnutí vrháme s velkou chutí a už se vidíme o pár kilo lehčí. Jenže často přepálíme začátek či uděláme jinou začátečnickou chybu a po nějaké době to vzdáme s tím, že jsme prostě naprostá výjimka, která nikdy nedokáže zhubnout. Přitom je mnohdy na vině nějaká chybička, drobnost, která zhatí celý velkolepý plán. Pokud zase chcete začít hubnout, vyvarujte se následujících chyb.

1. Úspěch posuzujete jen podle ručičky na váze Samozřejmě je to skvělý pocit, když si stoupnete na váhu a vidíte, jak jedno kilo za druhým mizí. Jenže kdo chce zhubnout, musí si nejprve vypracovat svaly, a ty jsou jak známo těžší než tuk. Takže pokud začnete cvičit, zpočátku můžete i nabrat na váze nebo minimálně kila nepůjdou dolů. Řešení: Na začátku si raději měřte obvod pasu a boků a foťte se. Tak uvidíte pokrok a neztratíte motivaci.

2. Stanovujete si příliš velké cíle 10 kilo dole za 4 týdny! To zní báječně, a pokud přestanete jíst, možná to i zvládnete. Jenže je to zaprvé nezdravé a zadruhé je to pro organismus tak šílený nápor, že po konci této diety s největší pravděpodobností zase naberete. Zákon jojo efektu je prostě neúprosný a platí pro všechny. Navíc můžete být podvyživení a kvůli nedostatku živin vám mohou například začít padat vlasy nebo se lámat nehty. Řešení: Stanovujte si reálné cíle a mějte radost z drobných pokroků. Za zdravé je považováno zhubnout 0,5–1 kg týdně.

3. Nic si nedopřejete Samozřejmě k hubnutí patří disciplína a odříkání si, pokud si ale nic nedopřejete, v jednu chvíli to prostě neukočírujete a vybílíte celou lednici. Řešení: Zařaďte do své diety i hřešící dny či alespoň okénka, ale s rozumem. Třeba v rámci dopolední svačiny si dopřejte sladkou maličkost nebo ve dny, kdy sportujete, pár chipsů, jedno pivo. Dobroty prostě k životu patří. A hubnutí je součástí vašeho života, nikoliv nějaké speciální mezidobí.

4. Máte vůči sobě příliš velké požadavky Správná motivace nám propůjčuje křídla. Najednou není problém denně uběhnout tři kilometry a večer vynechat sacharidy. Smutnou skutečností je, že motivace nám nevydrží navždy. Stačí taková maličkost, jako že se ručička na váze zasekne týden na stejné hodnotě, a motivaci začne nahlodávat frustrace. Tvrdě makáte a nic? To se na to rovnou můžete vykašlat... Řešení: Nechtějte po sobě příliš a raději zařaďte sport jen třikrát týdně nebo prostě v takovém rozsahu, který udržíte dlouhodobě. Stejně tak volte jídelníček, který se stane součástí vašeho života.

5. Nikdy večer nejíte Byly doby, kdy se říkalo, že při hubnutí už by člověk neměl jíst po páté večer. Pak se říkalo po šesté, po osmé. Tohle pravidlo ale můžete aplikovat, pokud chodíte spát se slepicemi. Pokud jste noční sůva, která uléhá o půlnoci, budete se celý večer trápit, budete frustrovaní a je dost pravděpodobné, že to prostě nevydržíte. A pak si zobnete a ještě trochu, až se najíte těsně před spaním. Nebo se přinejmenším vaše tělo bude muset vyrovnávat s pocity hladu. Řešení: Přizpůsobte jídlo svému životu, stačí aplikovat pravidlo, že bychom neměli jíst cca dvě hodiny před spaním. Večer jezte spíše lehčí potraviny, omezte tuky a sacharidy.

6. Snažíte se jíst podle pravidel, tedy dodržovat i svačiny Názorů na správnou cestu k hubnutí je mnoho a různí se i v tom, kolikrát denně je třeba jíst. Většinou převládá názor, že ideálně 5x až 6x denně. Jenže někteří z nás opravdu nedokáží snídat, jiní zase mají problém se svačinami. Když si nastavíte upozornění na mobilu a budete se snažit jíst, i když budete fakt, fakt najedení, budete se trápit, budete frustrovaní. Naštěstí neexistuje studie, která by prokázala, že samotný fakt, že celodenní příjem rozložíte do šesti porcí, dokáže to, že zhubnete. Řešení: Jezte pravidelně a nemějte hlad. A netrapte se, pokud nezvládnete svačiny, pokud to tedy neznamená, že je nezvládáte jen časově, a přitom vám kručí v břiše. Hlavně si hlídejte celkový denní příjem. Rámcově by snídaně měla představovat 20–25 % denního příjmu, oběd 30–35 % a večeře 25 %. Zbylá procenta by ideálně měly tvořit svačiny, pokud nezvládáte svačit, přiřaďte je k hlavním jídlům.