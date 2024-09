TAMARA (47): Snažila jsem se pomoct sestřenici, nebaví se teď se mnou

Tamařina sestřenice trpí nadváhou a moc o sebe nedbá, a tak není divu, že nemůže najít lásku. Tamara se jí snažila pomoct, a i když všechno vypadalo na dobré cestě, nakonec to dopadlo úplně jinak...

Moje sestřenice Broňa měla vždycky smůlu na chlapy. Faktem je, že hlavní příčinou jejích vztahových propadáků byla nadváha a neupravený vzhled. Neustále se seznamovala na internetových seznamkách, nikdy z toho ale nic nebylo. Jakmile chtivým adeptům o seznámení poslala fotku celé postavy, komunikace se přerušila…

Nepomohlo ani moje doporučení, aby se sebou začala něco dělat. Jako argument jsem jí ukázala permanentku do fitness studia, kde nabízeli cvičení pro plnoštíhlé. Neváhala jsem za sestřenici utratit pět tisíc…

Tolik jsem jí chtěla pomoct. Broňa byla v rozpacích, ale nakonec souhlasila, že to zkusí. Nastoupila na dietní režim: Třikrát do týdne chodila cvičit a také jí předepsali nový jídelníček. Měla jsem z ní radost.

Jednou mi zavolala, abych šla na lekci s ní, že si tam můžu taky zacvičit. Skupinu lidí toužících po dokonalé postavě tvořilo pět žen a dva muži. Jeden z nich neustále po Broně pokukoval. Zdál se mi celkem sympatický, tak okolo padesátky. Byli by ideální pár, napadlo mě, a hned jsem to Broně pošeptala.

Ta se na dotyčného zaměřila natolik, že najednou nedbala pokynů lektora, nedokázala zacvičit správně ani jeden cvik, a navíc byla pěkně nervózní! Šokovalo mě to, netušila jsem, že by s ní mužský zájem mohl takhle zamávat.

Jenže místo, aby se tetelila blahem a s pánem po očku flirtovala, stáhla se, a dokonce z hodiny odešla o deset minut dřív. Že prý jí není dobře a musí na vzduch. Šla jsem za ní do šaten. Tam mě čekala studená sprcha…

Broňa na mě spustila, co je to prý za divadlo, že se nemůže soustředit a že nehodlá být v jedné místnosti s úchylem?! Byla jsem jako opařená, takovou reakci jsem rozhodně nečekala! Marně jsem se pokoušela ji uklidnit a povzbudit, vždyť je to přece hezké, že se někomu líbíš, říkala jsem jí.

Nakonec mě obvinila, že jsem to domluvila, dotyčného muže znám a všichni se jí jenom smějí. Sbalila jsem se a bez dalšího vysvětlování jsem z posilovny odešla. Broňa se mnou dodnes nemluví (jsou to už tři měsíce) a já nemám chuť se jí ozývat jako první.

Moje snaha o to, aby se z ní stala ženská k světu, zůstala nedoceněná. Je mi jí líto, protože má evidentně nějaký psychický problém… Ale já už ji znovu zachraňovat nehodlám.