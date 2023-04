TÁŇA (40): Kamarádka opustila svého muže, já si s ním začala. Teď je naštvaná

Tánina kamarádka se zamilovala do nového muže a rozvedla se s manželem. Táňa se s jejím bývalým mužem po nějaké době sblížila a nyní jsou spolu šťastní. To ale neunesla jeho bývalá…

Mám skvělého přítele, ale ztratila jsem kamarádku. Ne, nepřebrala jsem jí muže, to bych nikdy neudělala! Jen jsem si s jejím bývalým celé jejich manželství rozuměla a po jejich rozvodu přerostlo naše přátelství naprosto neplánovaně v lásku.

Ani ve snu by mě nenapadlo, že to Dášu tak naštve. Od svého muže odešla po dvaceti letech manželství, roky s ním nebyla šťastná a nakonec se zamilovala do jiného. Já s ním ale šťastná jsem. A moc.

Dáša a Michal spolu byli přes dvacet let, měli dva syny, ti jsou nyní dospělí a žijí s otcem. Dáša od nich před dvěma lety odešla, pronajala si s novým přítelem byt a je prý konečně šťastná. Přeji jí štěstí, a nechápu, že ona mně ne. Vždyť odešla ona!

Roky se mi svěřovala s tím, jak je v manželství nespokojená, muž si prý žil svůj život, staral se jen o sebe, svou práci, kariéru a zájmy. Neměli už údajně vůbec nic společného, dle jejích slov spolu nežili už ani jako „bratr a sestra“.

Prostě se vůbec neměli rádi a poslední roky manželství na sebe byli doslova alergičtí. Přesto jsme s nimi a partou přátel jezdili na společné dovolené a několikrát do roka i na prodloužené víkendy.

Znali jsme se díky synům, ti spolu chodili od první třídy na lakros. S Michalem jsem si vždy rozuměla, ale jiskry mezi námi nelétaly. Jen mi prostě přišel „fajn chlap“ – byl spolehlivý, pozorný, postaral se o rodinu, na děti i Dášu byl hodný, jen byl prostě takový odtažitější, mlčenlivější a zabraný do své práce.

Když jsme před kamarádčiným rozvodem o jejích trablech mluvily, chápala jsem, co ji trápí, ale zároveň jsem jí několikrát s nadsázkou řekla, že bych s ní klidně měnila. Můj bývalý muž byl vulgární hulvát, rád se napil, rád flirtoval s jinými. To Dáša věděla.

Rozvedla jsem se před pěti lety, vůbec se mi na to nechce vzpomínat. Dáša, ale i Michal pro mě tehdy byli jednou z opor. Michal mi dokonce dvakrát zavolal a nabídl finanční pomoc v případě potřeby a také kamaráda právníka. Nakonec nic z toho nebylo nutné.

Když se pak rozváděla Dáša s Michalem, kontaktoval mě. Požádal mě, zda bych s jeho ženou ještě nepromluvila, nechtěl o ni přijít. Promluvila jsem s ní. Ale nemělo to smysl – což jsem věděla –, Dáša byla rozhodnutá.

Od té doby jsme byli v kontaktu. Párkrát do týdne jsme si napsali, jednou za měsíc spolu šli jako přátelé do divadla či kina. Byly to příjemné chvíle. Hlavně během covidu jsme se navzájem hodně podporovali. Oba jsme byli zranění a osamělí, oběma nám situace s pandemií značně nabourala podnikání, byla to těžká doba. Ale zároveň doba, která nás nesmírně sblížila.

Uběhl rok od rozvodu a já se stýkala mnohem víc s Michalem než s kamarádkou. Dáša byla zamilovaná, prožívala nové líbánky a na staré přátele už neměla tolik času. S partou přestala nejen jezdit, ale i komunikovat. Částečně to chápu, nechtěla jezdit na víkendy s novým partnerem i bývalým mužem.

A také se k ní doneslo, a já to před kamarádkou nijak neskrývala, že jsme si s Michalem blízcí. Tehdy jsem si vyslechla: „Neděláš dobře, Táničko! S ním nejde být šťastná, to přece dobře víš. A mimochodem, probíráte občas také mě? Jaká jsem byla hrozná žena?“ Bylo to jízlivé a ublížené. „Táničko“ mi Dáša nikdy neříkala.

Od toho rozhovoru jsme spolu měly ještě pár podobných rozmluv a výměn zpráv. Až přišla ta poslední. To bylo již v době, kdy nás už všichni s Michalem vnímali jako pár. Kamarádka mi napsala, že se mnou končí, že nečekala, že se zachovám tak hloupě, a že doufá, že jí nebudu nijak zasahovat do výchovy kluků.