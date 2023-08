TÁŇA (41): Měl být jen milenec, ale propadla jsem mu. Život mám v troskách

Současný vztah je pro Táňu jako droga, nemůže bez něj být, ale ví, že ji ničí a možná i zničí. Co by měla udělat, aby se z toho všeho vymanila?

Kde hledat pomoc? U psychologa, u rodinného terapeuta, nebo u nějakého šamana, který zlomí „zlé kouzlo“? Nedělám si legraci, ano, tak jsem zoufalá, že bych šla pro pomoc i do samotného pekla.

Vše začalo vcelku nevinně. Známe se z práce, ale kolegové nejsme. Naše firmy sídlí v jedné budově – jednoduše jsme se každý den potkávali. A potkávali jsme se tak dlouho a tak dlouho flirtovali, až jsme spolu zašli po práci na kávu, po kávě mě vezl autem na autobus, zastavil v klidné ulici, povídali jsme si.

Nejprve spořádaně, v klidu, ale nakonec jsem vystupovala s natrženými silonkami a rozcuchaná. Z auta jsem vyplula na obláčku a od té doby se mi z něj nedaří seskočit. Je to už půl roku a je to neskutečně intenzivní. Nikdy jsem nebyla tak šíleně zamilovaná, možná by bylo výstižnější napsat tak „psychopaticky“ zamilovaná…

Vídáme se jednou či dvakrát týdně, obvykle u něj, zpravidla jen na chvíli. Někdy se utrhneme v polední pauze, jindy odejdu o hodinu dřív z práce pod záminkou návštěvy lékaře, vyzvednutí dcery anebo jiné neodkladné záležitosti. Vše pak nadělávám doma po večerech. Už pětkrát jsem si vybrala den dovolené, o němž doma netuší. „Sick day“ už nemám žádný, a to dcera nastupuje do první třídy! Vůbec nevím, jak budu vysvětlovat, že mám o týden dovolené méně.

Doufám, že to manžel nezaznamená. S utajovaným vztahem samozřejmě rostou i mé finanční výdaje; za dárky, za wellness, za restaurace i oblečení. Mám tunu nového spodního prádla, nové voňavky, oblečení, nehty – chci být maximálně přitažlivá.

Ale bohužel jsem i v maximálním napětí. Mám pocit, že tančím na hraně propasti, chvíli jsem šťastná, chvíli v depresích, mám hrozné výčitky, ale zároveň jsem doma nervózní a nepříjemná. Manžel je strašně hodný, bojí se o mě, myslí, že mám problémy v práci a strach o nemocného tatínka. Nevyvracím mu to ani nepotvrzuji.

Je příšerné, že můj muž mi absolutně nezavdal příčinu k nevěře; je laskavý, hodný, pečující, hodně se o nás s dcerou stará, zabezpečí nás, je skvělý táta i pohledný muž. Manžel pravidelně sportuje, pečuje o sebe a prakticky nepije alkohol. Můj milenec je jeho opak – možná to je ten důvod až démonického okouzlení.

Je o sedm let mladší, bydlí ve sdíleném bytě a kromě pár věcí ve svém pokoji a starého auta, na němž lpí, v podstatě nic nemá. Je dominantní, hodně emotivní, neskutečně spontánní, rád se napije, rád si dá „jointa“, rád žije. K naprostému zděšení mé kamarádky, která jediná o všem ví, je o půl hlavy menší než já. Nechápu to, malí chlapi se mi nikdy nelíbili! Jenže jak na mě sáhne, jak se mě dotkne, ztrácím kontrolu nad předsevzetími i sliby, které jsem si dala.

Vím, že mi ten vztah pomalu ničí život, který jsme s manželem patnáct let budovali. Navíc jsem dlouho nemohla otěhotnět a dcera je naprosto vymodlená, jiné dítě mít už nebudu. Chovám se jako šílená. Samozřejmě jsem se několikrát pokusila vše ukončit, ale nikdy jsem nebyla schopná to dotáhnout.

Přítel mi mnohokrát řekl, že jsem láska jeho života, že je ochotný kvůli mně opustit sdílený byt a svůj dosavadní nezávislý život a sestěhovat se někam do pronájmu. Ale netlačí na mě, prostě to vždy řekne jako alternativu, jako nabídku ve chvíli, kdy se hroutím. Nikdy jsem nemilovala nikoho tak jako jeho, ta láska až bolí. Mám pocit, že když ho ztratím, zemřu.

Zároveň mi ale rozum říká, že ten vztah ve skutečnosti nemá budoucnost. Mám stále větší chuť se svěřit manželovi, vše mu přiznat a přestat se vším tím lhaním. Vím, že bych manžela hrozně zranila, ale třeba by mě to probralo a celá situace by se konečně vyřešila.

Dcera půjde v září do první třídy a už nyní vím, že bude potřebovat hodně pomáhat a podporovat. Dianka má nápadnou vadu řeči, silné brýle a vzhledem k trochu specifickému chování nebyla nikdy u vrstevníků oblíbená. Školu jsme sice pečlivě vybírali, ale nedělám si iluze, že dobrá škola vyřeší vše.

K tomu mám vážně nemocného tatínka, diagnostikovali mu Parkinsona. Vzhledem k tomu, že žije sám, to do budoucna nebude vůbec jednoduché. Vím tedy, že potřebuji stabilní zázemí a rodinu, ale mé srdce křičí, že chce lásku, že bez ní pukne. Jsem v koncích.