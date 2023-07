TÁŇA (41): Poznali jsme se na swingers, má takový vztah budoucnost?

Už dva měsíce pluje na obláčku, je zamilovaná a on také. Tánin úžasný vztah má ale jednu vadu na kráse, s partnerem se totiž seznámili na swingers párty, a to velmi intimně.

Jsem dva roky šťastně rozvedená a užívám si to. Po vážném vztahu se mi sice občas zastesklo, ale nikoho jsem nehledala, nikam se nehnala, nepospíchala. „Přijde to samo v pravý čas,“ říkala jsem si. Přišlo, ale na dost nestandardním místě a v době, kdy jsem to nečekala. Poznali jsme se na letní swingers, kam jsem vyrazila s kamarádkou.

Já šla na podobnou akci poprvé, Karin byla zkušená „swingerka“. S Karin se známe od základní školy, byla vždy ve všem o krok napřed. Kamarádka je živel, navíc je přitažlivá a charismatická. Pro každého muže, kterého přizvala do svého života, byla femme fatale.

S Karin jsem už zažila leccos; ano, i trochu té lesbické erotiky mezi námi po pár lahví prosecca kdysi proběhlo… Ale obě jsme na kluky, šlo spíš o spontánní experiment, do něhož byl zamotán i můj bývalý muž, ale to už je minulost.

S Karin a ještě dvěma nejbližšími kamarádkami jsme si vždy povídaly o všem, nerozlučná čtyřka jsme byly od střední školy. Sdílely jsme radosti i starosti, občas i známosti a samozřejmě jsme se čas od času i rozhádaly anebo spojily proti jedné z nás.

V posledních třech „rozvodových“ letech jsem si pak byla nejblíže právě s Karinkou. Obě jsme se totiž rozváděly ve stejný rok. Obě z vlastního rozhodnutí, v němž nehrál roli nový partner, jak to obvykle bývá, ale zcela prázdný a nefunkční vztah.

Už během rozchodu kamarádka občas zavítala na nějakou žhavější párty, byla prostě od přírody divoká, náruživá a pozornost mužů milovala. Ostatně měla jí vždy násobně více než my tři ostatní dohromady. Na její zážitky jsem byla vždy zvědavá a Kari se je nezdráhala vyprávět.

Avšak její nabídky ke společné návštěvě nějaké pikantnější akce jsem vytrvale odmítala. Zvědavost ale nakonec vyhrála a jednoho dne jsme vyrazily do Prahy do vyhlášeného swingers klubu na inkognito párty v maskách.

Ten, který mě zaujal, měl nesmírně zajímavé oči, hezké tělo a lehce prošedivělé vlasy, odhadovala jsem, že je o něco starší než já. Evidentně jsem se mu líbila. Usmyslela jsem si, že ten večer dojde maximálně na mazlení, ale podlehla jsem atmosféře a pomilovali jsme se. Milovali jsme se v ústraní, za zavřenými dveřmi.

Když bylo po všem, zeptal se mě, zda mi může sundat masku, a sám si svou sundal. Moc se mi líbil. Povídali jsme si a zjistili, že jsme chodili na stejnou vysokou školu, máme podobné zájmy a oba fanaticky milujeme Skandinávii.

Když jsme se loučili, požádal mě o telefonní číslo. Napsal mi hned v noci. Vyměnili jsme si mnoho zpráv a nakonec mi ještě nad ránem zavolal. Povídali jsme si do svítání. Druhý den jsme šli na večeři, další dny na procházku, na tenis, zaplavat si, jeli jsme i k němu na chatu, což pochopitelně neproběhlo ve vší počestnosti.

Vše trvá už dva měsíce, je mi s ním naprosto skvěle, zamilovala jsem se. I on se mi přiznal, že po letech cítí něco, co si myslel, že už v sobě kvůli předchozím vztahům naprosto pohřbil. Je deset let rozvedený, o osm let starší než já a děti má dospělé. Má výbornou práci, vlastní bydlení – jednoduše se jeví jako partner „značka ideál“.

Bohužel má onen ideál jednu vadu „na kráse“; nějak se nemohu srovnat s tím, kde jsme se potkali. Navíc mi řekl, že by se ani v partnerském vztahu nechtěl vzdát „swingování“. Prý je to jeden z jeho koníčků a životabudičů – jednoduše jeden ze zdrojů životní radosti.

Pochopitelně by byl rád, kdybych chodila s ním. Ale pokud bych nechtěla, nemusím chodit pravidelně. Jenže já tuto vášeň nesdílím. Pro mě šlo o jednorázovou zkušenost, která dopadla moc fajn, ale opakovat ji opravdu netoužím, popravdě nemám proč. A teď, babo, raď!

Je to fajn chlap, jsem po letech zamilovaná, je nejen skvělý milenec, ale i báječný přítel a společník, navíc má vše v minulosti vyřešené a rozhodně se nezdá, že by se po čase stal koulí na mé noze. Karin tvrdí, že je to terno, no jenže Karin je Karin, já si úplně jistá nejsem.