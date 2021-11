Tatarka, kečup a další dochucovadla při hubnutí. Která si můžete dát i při dietě?

Koření a bylinky pomáhají hubnout

Přidáním koření či bylinek do pokrmů jejich kalorickou hodnotu nezvýšíte, navíc dodáte jídlu specifickou chuť. Používat byste měli čerstvé bylinky, takže je kupujte v menším množství. Ani koření si nekupujte do zásoby, aby bylo co nejčerstvější. Navíc koření pomáhá i hubnout. Vhodnými dochucovadly jsou kmín (podle studií jedna polévková lžíce kmínu pomáhá spálit třikrát více tuku), kurkuma (i ta pomáhá spalovat tuky, protože patří mezi takzvané zahřívací koření, které zvyšují tělesné teplo, což zrychluje metabolismus), skořice (potlačuje hlad a kontroluje hladinu cukru v krvi a lze ji přidat třeba do ovesné kaše nebo přimíchat do jogurtu, ale hodí se i k masu). Zapomínat byste neměli ani na kajenský pepř (přidání tohoto koření do jídla pomáhá spálit až 100 kalorií na jeden pokrm, přidat ho můžete do polévky či dipů). Mezi další vhodné bylinky či koření patří rozmarýn, bazalka, majoránka či tymián. Podle odborníků ze STOBu mají například sušené bylinky v průměru maximálně 20 kJ na jeden pokrm, čerstvé 10 kJ.