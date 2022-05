Taťjana Medvecká: Měla mindráky ze vzhledu, vysokou dokončila bez maturity

Co jste možná nevěděla o komedii Marečku, podejte mi pero? Podívejte se na video:

Taťjana Medvecká se narodila 10. listopadu 1953 v Praze, po obou rodičích má ale slovenské kořeny. Od dětství recitovala, navštěvovala literárně-dramatický kroužek, ale její největší vášní byl tanec, kterému zasvětila celé své mládí. Přála si být baletkou, ale u zkoušek neuspěla. Prý proto, že byla příliš vysoká a měla velký zadek. Rozhodla se tedy věnovat herectví. Jako mladá nedokončila středoškolské vzdělání, protože na DAMU byla přijata z druhého ročníku gymnázia. Studium absolvovala v roce 1975 a ihned nastoupila do činohry Národního divadla, ve kterém je dodnes. Od roku 1971 se začala objevovat na obrazovce, jejím filmovým debutem byla role Evy Tůmové v legendární komedii Marečku, podejte mi pero!

Ve své divadelní kariéře se Taťjana Medvecká stala dvojnásobnou držitelkou Ceny Thálie v kategorii Nejlepší česká činoherní herečka. V roce 2000 za výkon Alžběty v Schillerově Marii Stuartovně a 2002 za výkon v roli Antonie Nikolajevny v Nilinově hře Poprvé vdaná. V roce 2012 si přidala do sbírky i Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v česko-slovenském dramatu Dům.

Její největší láskou je rodina. Celý život je vdaná za scenáristu, dramaturga a pedagoga FAMU Jiřího Dufka, se kterým se poznala již během studií na DAMU. Zanedlouho se vzali a narodily se jim dvě dcery – Kateřina a Kristina. Přestože ve společnosti nejsou s manželem příliš viděni, v soukromí o svou lásku nepřetržitě pečují. Svoji jsou již přes čtyřicet let.

Milovnice fotbalu

Kromě filmu a divadla má Taťjana Medvecká ještě jeden velký koníček – miluje fotbal. „Bude to znít komicky a velmi vznešené to také není, ale miluji, když hraje Barcelona El Clasico nebo je například finále Ligy mistrů. To jsem vždycky naměkko. Baví mě, když vidím tu sdílenou radost,“ prozradila a zavzpomínala: „Tatínek mě v deseti letech vzal na Strahov, kde jsme hráli proti Maďarům, a já jsem fandila tak strašně, až jsem přišla o hlas,“ uvedla v rozhovoru pro Krajské listy.