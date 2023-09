Tato bunda je ideální na přechodné období: Oblíbila si ji i první dáma! Kde ji už nyní koupíte?

Přechodné období zažíváme v každém roce hned dvakrát, a to na jaře a na podzim. V módní praxi to znamená, že ráno nevíme, co si obléct, protože počasí bývá nepředvídatelné a teploty se během dne mění i o několik stupňů. Takzvané přechodné bundy jsou proto ideálním kouskem, který se právě teď ve vašem šatníku rozhodně neztratí.

Přechodnou bundou je pro letošek myšlená především ta prošívaná, která už si svoje místo v módních trendech nějakou dobu buduje, a letos ho rozhodně upevní. V kurzu bude především oversized verze hranatého střihu, avšak s oblými rohy, kulatým výstřihem, vlnitým prošíváním a prostornými kapsami. Ale ani její variace ve zkrácené nebo prodloužené verzi, s páskem či bez rukávů nebudou out.

Obrovskou výhodou přechodné bundy je, že se dá stylovat do elegantního i sportovního stylu, záleží na tom, kam se chystáte. Pokud jdete do práce, do restaurace či na schůzku, můžete ji klidně obléct k šatům nebo sukni a obout se do kozaček či podpatků. Chystáte-li se na procházku či výlet do přírody, bude prošívaná bunda vypadat skvěle k džínům, přehozená přes svetr s rolákem či mikinu. Celý look můžete doladit i detaily v podobě doplňků, ke sportovnímu se hodí batoh a pletená čepice, eleganci přechodné bundě dodáte třeba kloboukem a výraznou šálou.

A jakou barvu prošívané bundy si zvolit? Pokud ji chcete využít v obou přechodných obdobích, pravděpodobně se vám nejlépe osvědčí univerzální barvy, jako jsou černá, béžová, šedá či tmavě modrá. Velmi populární jsou momentálně také tóny bílé a smetanové. Jestli ale chcete v podzimních plískanicích zazářit a na jaře splynout s probouzející se přírodou, klidně můžete sáhnout po pestřejších barvách, jako jsou zelená, modrá či růžová.

