Tato znamení Vánoce zbožňují. Jste podle horoskopu sváteční fanatici?

Blíženci jsou společenští tvorové. Na vánoční čas proto nedají dopustit. Je to pro ně dokonalá příležitost sejít se s těmi, na které přes rok jinak neměli kvůli vytížení moc času. Milují čas strávený s rodinou a přáteli. Kromě toho neustále mladiství Blíženci oceňují všudypřítomnou záři vánočních dekorací, ozdob a světélek, které jim navozují hravou a veselou náladu. O Vánocích se pořád něco děje, takže dychtiví Blíženci získávají nové zážitky a podněty. Vánoční atmosféra plná shonu a ruchu je pro Blížence nesnášející stereotyp hotový ráj na zemi. Během Vánoc nehrozí všední nuda a šeď, takže je to pro ně skutečně příjemné období.

Střelec (23. listopadu až 21. prosince)

Pro Střelce jsou Vánoce nejoblíbenějším obdobím z celého roku. Střelci jsou totiž neposednými dobrodruhy, kteří nedají dopustit na cestování. A to jakékoliv, včetně přejíždění mezi návštěvami příbuzných. Sváteční nálada, setkávání s rodinou a přáteli, večírky a neustálá změna míst, to je pro Střelce zkrátka to pravé ořechové.