Tato znamení zemřou sama: Jste odsouzena ke smrti v ústraní?

Citlivé Ryby snadno podléhají pesimismu. Když se zklamou, dokáže se jich smutek držet velmi dlouho. I proto je v tarotu jejich kartou melancholická Luna. Zradu jen tak neodpouští a raději se budou trápit samy, protože už po špatné zkušenosti nedokážou takovému partnerovi důvěřovat. To ale neznamená, že by po klidném rodinném zázemí ve skrytu duše netoužily.

Vášniví berani jsou ambiciózní a jdou si tvrdě za svým. Někdy ale kvůli tomu přehlížejí potřeby svého partnera, kterému odmítají ustupovat. Pokud se jim jejich drahá polovička odmítá přizpůsobit, dokážou se s ní pěkně pohádat. Časté konflikty pak můžou vést až k rozchodu. I když jsou to romantici, kteří sní o opravdové lásce, těžko k sobě hledají tak tolerantní protějšek.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Věčně rozdvojení Blíženci mají hodně zájmů a je pro ně těžké vydržet dlouho na jednom místě. Jejich život je plný neplánovaných změn, a pro partnera může být těžké s nimi udržet krok a přizpůsobit se. Takové proměnlivé nálady málokdo zvládne a může se stát, že nakonec zůstanou opuštění. To ale neznamená, že by si to nedokázali užívat. Jsou totiž svolní i k románku založeném na sexu.