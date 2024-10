Tchyně podle zvěrokruhu: Nač se připravit před prvním setkání?

Čeká vás seznámení s budoucí tchyní a zajímalo by vás, co od ní můžete očekávat? Zjistěte si, v jakém znamení se narodila. Hodně to vypoví o jejím chování, které tak budete moct předvídat a podle toho se zařídit.



Beran (21. 3.–20. 4.) Jestli něco ženy Beranky nesnášejí, tak je to neupřímnost. Nikdy se proto nesnažte před nimi přetvařovat a lhát, vždycky to totiž odhalí a pak bude zle! Když se vám nebude chtít přijít na nedělní oběd, nebo se vám nehodí návštěva tchyně, nehledejte výmluvy a řekněte jí pravdu. Tyto tchyně jsou rázné ženy, nikdy se ale od nich nedočkáte intrik a záludností, jednají totiž na rovinu. To samé ale požadují po vás. Také se většinou nerady svým potomkům montují do života, takže se nemusíte bát, že byste si upřímností zavařila. Na druhou stranu vám rády pomohou, když je o to požádáte.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) Tchyně v tomto znamení jsou velmi pohostinné a potřebují být se svou rodinou co nejvíce. Rozhodně se připravte na časté návštěvy, při kterých nebude nouze o jídlo. Jestli na ni chcete zapůsobit, připravte něco dobrého na zub. Jakmile si ji získáte v kuchyni, bude vaše. Zato ale bude zároveň neustále hlídat, jestli je o jejího synáčka dobře postaráno a může se vám zdát, že je příliš vlezlá. V tomhle případě se obrňte trpělivostí.

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Už při prvním setkání vás okouzlí a bude vám sympatická. Jako s hlídací babičkou s ní ale moc nepočítejte. Má totiž spoustu aktivit a moc času na vnoučata mít nebude. Je těžké s ní také cokoli plánovat. Očekávat můžete ale její oporu a porozumění. Také její společnost vám bude vždy příjemná, protože umí být zábavná a přátelská. Často pak chce podnikat společné akce jako výlety a dovolené, což nemusí být každému příjemné.

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7.) Rodina je pro ni na prvním místě, proto vás hned přijme jako vlastní. Také vnoučata bude zbožňovat a budete se na ni moct s hlídáním vždycky spolehnout. Připravte se na časté rodinné sešlosti, telefonáty i neohlášené návštěvy, ze kterých se jen tak nevymluvíte. Pokud ji budete chtít potěšit, přineste jí nějaký dárek, a je jedno, jestli to bude šperk nebo květina. Ženy v tomto znamení potěší i malá pozornost.

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Lvice jsou okouzlující a dbají na správné vychování. Při prvním setkání si dejte pozor na své vystupování i oblečení. Za sprostá slova, nevhodné poznámky a ušmudlanou halenku u ní budete mít hned zkraje minusové body. Jestli si u ní chcete šplhnout, tak ji hodně chvalte a vyjádřete obdiv. Ten ženy v tomto znamení doslova zbožňují. Zato od nich se nějakých poklon moc nedočkáte.

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) Takovou tchyni vám nikdo závidět nebude. Na partnerky svého syna má vysoké nároky. Ne že by mu nepřála lásku, ale je to perfekcionistka a o své budoucí snaše má konkrétní představy. Pokud do nich nezapadáte, budete s ní mít hodně těžké pořízení. Bude vás neustále hlídat a napomínat za nepořádek v domácnosti nebo špatnou výchovu dětí. Jakoukoli chybku vám hned vyčte. Na druhou stranu vám ale nikdy neodmítne podat pomocnou ruku, když to budete potřebovat.

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Jsou to intelektuálky s dobrým vkusem a uměleckými vlohami. Za každých okolností jsou elegantní a mají slušné vychování. Chcete-li na takovou tchyni zapůsobit, chovejte se před ní kultivovaně a třeba ji pozvěte do divadla nebo na výstavu. Můžete si být jistá, že se s ní při tom nudit nebudete. V zásobě má totiž spoustu zábavných historek a dost možná si společné setkání ráda zopakujete.

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) V tomhle případě jste si vytáhla doslova černého Petra. Tchyni ve znamení Štíra se jen tak nezavděčíte a počítejte i s tím, že zpočátku k vám bude trochu odtažitá. Hned na první pohled si o vás udělá obrázek, který jen tak nezměníte. Dejte proto na to, abyste udělala na začátku dobrý dojem. V opačném případě se dočkáte intrik. Štírky jsou totiž rozené manipulátorky a šikovně dokážou tahat za nitky. Svého syna se tak bude tchyně snažit poštvat proti vám.

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Tchyni narozenou ve znamení Střelce si ihned oblíbíte. Ženy v tomto znamení jsou totiž společenské, zábavné a přátelské. Okamžitě vás přijme do svého klanu a ráda s vámi bude podnikat společné akce, ale jen pokud o to budete stát. Připravte se také na to, že bude poněkud roztržitá a snadno zapomene na to, co jste si domluvily. Hlídání vnoučat jí tak raději pokaždé připomeňte, aby s tím skutečně počítala.

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Kozorožky jsou velmi starostlivé a své děti zbožňují. Taková tchyně vás přijme s otevřenou náručí a ráda vám s čímkoli pomůže. Nebudete se muset nikdy bát, že by se urazila za vaši upřímnost, i když ji třeba zabolí. Udělá vše pro dobré rodinné vztahy, takže se s vámi hádat nebude. Tyto ženy ale neumějí dávat své pocity najevo a často je dusí v sobě. Když je hodně raníte, jen tak vám neodpustí.

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Tyto ženy vás okamžitě nakazí svým optimismem a energií. Nesnášejí hádky a spory, takže se nemusíte obávat nějakých podrazů nebo nepříjemných konfliktů. Jsou to ale tak trochu bohémky a mají spoustu aktivit. Vnoučata sice budou milovat a rády je pohlídají, ale moc času na ně mít nebudou. Když už ale hlídají, počítejte s tím, že je budou rozmazlovat a dopřejí jim cokoli, co budou chtít. V tomhle je možná budete muset trochu usměrňovat.

Ryby (21. 2.–20. 3.) Ryby jsou obzvlášť citlivé a nesnesou jakékoli napětí. Své děti velmi podporují a s vámi se bude taková tchyně snažit vycházet. Bude láskyplná a připravená kdykoli vám pomoct. Možná se vám bude až moc plést do života, nemyslí to ale nijak zle, jen jí na rodině velmi záleží a je ochotná se pro ni rozdat. Na hlídání vnoučat si vždycky čas udělá.