Těchto 5 poloh raději vynechte: Můžete způsobit zlomeninu penisu i pokousání

Poloha zezadu

Tato poloha, kdy žena klečí na všech čtyřech a muž do ní zezadu proniká, je vesměs oblíbená jak u mužů, tak u žen. Přesto však s sebou nese jistá úskalí, na které je třeba dát si pozor, aby nedošlo k nepříjemným situacím. Pokud je penetrace provedena silou pod nesprávným úhlem, může dojít k bolestivému natržení vagíny. Žena může utrpět zranění i při správném úhlu. A to proto, že v této poloze muž může proniknout opravdu tvrdě a hluboko. Začněte proto pomalu a pozvolna, než se ujistíte, že muž má ten správný úhel a že vás to nebolí. Neuškodí ani trocha lubrikačního gelu. Pozor také na riziko, kdy se muž v zápalu vášně „netrefí“ a silou omylem vnikne do řitního otvoru. Krom silné bolesti může způsobit i natržení konečníku. Opatrnost je tedy opravdu namístě.

