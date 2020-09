Těchto 5 žen změnilo po menopauze svůj život k lepšímu. Co jim pomohlo?

Máme pro vás příběhy pěti žen, které si prošly menopauzou a dokázaly se s ní s úspěchem poprat. Ukazují, že přechod nemusí znamenat konec všeho dobrého, co život přináší. Mohou být tak inspirací i pro ostatní. (Foto je ilustrační).

Jak nalézt rovnováhu? Menopauza bývá pro ženy jednou z nejtěžších fází života. Klesající hladiny ženských hormonů způsobují řadu fyzických i psychických změn, které dokáží zamávat i se silnými ženami. Znovunalezení rovnováhy a objevení nového smyslu života může znamenat zcela zásadní změny životního stylu.



Menopauza přichází většinou mezi 40 a 58 lety, přičemž průměrně potká ženy kolem 51. roku života. Přechodné období, někdy také nazývané perimenopauza, trvá čtyři až osm let. To je velký kus života, proto je třeba zajistit, aby menopauza proběhla co nejpříjemněji a žena se dokázala se změnami, které toto období přináší, co nejlépe vyrovnat. Máme pro vás inspirativní příběhy pěti žen, které toto náročné období dokázaly zvládnout na jedničku. Každé z nich pomohlo něco jiného.

Pomohly jí meditace „První příznaky menopauzy se začaly objevovat kolem mých 48. narozenin. Bolely mě klouby, postel byla mokrá z toho, jak jsem se v noci potila, nemohla jsem spát, bojovala jsem s depresemi a nabrala na váze kila, kterých se mi nedařilo zbavit. Cítila jsem se, jako by mne mé tělo zradilo. Přitom jsem až dosud dělala vše správně – zdravě se stavovala, cvičila a nikdy jsem nepila ani nekouřila,“ uvedla pro magazín Woman‘s Day Valorie Bakerová, která je seržantem v letectvu Spojených států.



Valorie si vybavuje, že nejhůř na tom byla její psychika. Bez ohledu na to, kolik cvičila, pracovala nebo co jedla, cítila se špatně. Nakonec si uvědomila, že by se měla starat nejen o své tělo, ale také o mysl. A jak to bývá ve většině rodin – měla čas se věnovat sama sobě, když všichni ostatní spali.



Díky hormonální terapii se cítí zase dobře Když přijde perimenopauza dříve, než je obvyklé, je často pro ženy složité domoci se pomoci. Své o tom ví zdravotní sestra Kelly O‘Dohertyová. „Ve 37 letech jsem začala pociťovat bušení srdce. Lékaři to svedli na příliš vysoké množství kofeinu. Zeptala jsem se, jestli to může mít hormonální příčinu, protože moje matka prošla menopauzou, když jí bylo čerstvě 40 let. Ale tvrdili, že jsem příliš mladá na menopauzu. Pak přišlo noční pocení. Probudila jsem se promočená a moje tělo divně zapáchalo. Dokonce i můj manžel si toho všiml a já se hrozně styděla,“ popisuje Kelly.



Podpůrná skupina Na příchod menopauzy je žena málokdy připravena. „Někdy po 45. roku života jsem se v noci začala hrozně potit a menstruační cyklus doprovázely silné křeče. Menopauza mne rozhodně nenapadla, myslela jsem, že se týká žen nad 50,“ vybavuje si Stephanie Gloverová, která pracuje pro americké Ministerstvo obrany.



Jóga pomohla zredukovat stres a přinesla úlevu I u Lindy Terjesenové začala perimenopauza nočním pocením a problémy se spánkem. Často se probudila tak unavená, že musela vynechat trénink. A to přes to, že se živí jako fitness trenérka. „Cvičila jsem denně i dvě a půl hodiny, ale většinou to bylo hlavně kardio. Když jsem byla tak unavená, že jsem se nemohla ani zvednout z postele, došlo mi, že musím změnit přístup,“ uvedla Linda, podle které náročné cvičení může ovlivnit hladinu hormonů a stresu i množství spánku.



Změnila své tréninky, cvičí hodinu a soustředí se na budování svalů. „Pět dní v týdnu trénuji sílu pomocí kombinace jednoruček, činek a kettlebellů. Efektivnější cvičení mi pomáhá budovat svaly a brání nárůstu hmotnosti spojenému s menopauzou. Několikrát týdně cvičím také jógu. Naučila jsem se soustředit na dýchání, abych se uklidnila a snížila stres, a zesílila jsem. Umím dělat stojky, stoj na hlavě i na předloktí, což mi dává zvláštní pocit sebejistoty," radí Terjesenová.