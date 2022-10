Těchto 6 vlastností ženy na mužích zbožňují: Máte to stejně, nebo se lišíte?

Co si myslí o sexualitě českých mužů a žen odbornice? Podívejte se na video:

Vtipní muži bývají oblíbení, mívají punc pohodáře a zcela vědecky v ženách vyvolávají příjemné pocity… „Při smíchu se do těla uvolňují endorfiny, chemické látky, jejichž struktura se podobá morfinu a které vyvolávají příjemný pocit. Endorfiny patří mezi látky tišící bolest, posilují imunitní soustavu…“ tvrdí Alan a Barbara Peasovi, autoři bestseleru Proč muži chtějí sex a ženy potřebují lásku.

Že láska prochází žaludkem, věděly už naše prababičky, avšak ty pravděpodobně ani nenapadlo, že by jim doma jejich muž podstrojoval – vařil a třeba i pekl! Dnes už je vše trochu jinak a nejeden muž si všiml, že když doma uvaří, dobře se mu podaří. Muži, kteří svým drahým polovičkám s láskou naservírují chutnou večeři, anebo dokonce udělají svačinu do práce, nás ženy velmi snadno dostanou do kolen.

Zcela zvláštní kapitolou jsou potom muži, kteří to umí s miminky – bez problému je uspí, přebalí a třeba s nimi chodí i k lékaři či na kojenecké plavání. Milující a klid vyzařující otcové budí v ženách důvěru a hrají na struny, k jejichž zvuku nebývá žádná žena chladná.

V očích nejedné ženy dostane mnoho bodů navíc muž, který na dětském hřišti místo koukání do mobilu hraje se svými, ale třeba i cizími dětmi na schovku. Neváhá jim vymyslet hru, dělá vtípky, laskavě vše vysvětluje a z jeho chování je zřejmé, že se jen „nenatřásá“ před publikem, ale je to pro něj úplně přirozené.

Úspěch a bohatství se neomrzí

Co si budeme nalhávat, máme to v sobě už od úsvitu dějin; je-li muž zajištěný a úspěšný, je pro nás ženy zkrátka o něco zajímavější. Není v tom nic nehezkého a vypočítavého, vždyť je zcela přirozené, že ženy vítají muže, kteří dobře zajistí děti a rodinu. Ale pozor, rozhodně to automaticky neznamená, že se žena nebude činit a rezignuje na práci, osobní růst a finanční nezávislost.

Ženskou pověst v tomto ohledu bohužel nepěkně kazí „zlatokopky“ číhající na seniory s naditou peněženkou a tučným kontem – ale i takových „lehčích“ žen se lze lehce zastat! Pokud by daný muž o luxusu chtivou krásku nechtěl „pečovat“, tak to dělat nebude. Zjevně to tak vyhovuje oběma stranám.