Teenageři mají novou výzvu na TikToku. Tři už skončili v nemocnici

Sociálními sítěmi kolují různé výzvy, jejichž účelem je pobavit své fanoušky a přátele. V téhle ale jde o život. Pokud tedy vaše děti ulítávají na TikToku, tak pozor! Fotky jsou ilustrační.

Výzvy na sociální síti TikTok, nebo na sociálních sítích obecně, nejsou nic nového. Lidé se v nich většinou zaměřují na nějaký taneček, polévají se vodou či ledem nebo třeba klikují. V podstatě nejde o nic škodlivého a cílem je pobavit své fanoušky a přátele. Nedávno se však na TikToku objevila nová, mnohem nebezpečnější výzva. Teenageři berou velké množství léku Benadryl, aby si přivodili stav omámení.



Lékaři v americkém Texasu už ošetřovali tři mladistvé, kteří se předávkovali difenhydraminem, což je účinná látka léku Benadryl. Všichni tři přiznali, že nápad užít tablety dostali poté, co viděli videa na TikToku. Po spolknutí více tablet, než je doporučované množství, se měli cítit „zhuleně“ až omámeně a halucinovat.

Tep 199 za minutu

Čtrnáctiletá Rebeka se předávkovala, když spolykala 14 tablet. „Bylo to příšerné. Nedokázala mluvit souvisle, měla halucinace. Její klidová tepová frekvence byla 199. Vzali jsme ji do nemocnice, odkud ji museli neprodleně transportovat na ARO,“ popisuje matka Rebeky. Dívka byla připojena na EKG, které ukázalo znepokojivé hodnoty. Ty naštěstí brzy poklesly a Rebečina srdeční frekvence se vrátila k normálu. Dívka pravděpodobně nebude trpět dlouhodobými zdravotními následky.



„Přestože se Benadryl jeví jako nevinný lék, v případě zneužití dokáže způsobit zdravotní problémy. Malé dávky pomáhají, velké působí jako droga,“ vysvětluje pediatrička Gina Posnerová.



Benadryl je volně prodejný generický lék s účinnou látkou difenhydraminem. Jde o zklidňující antihistaminikum, které blokuje histaminy – chemikálie, které se v buňkách uvolňují jako součást alergické reakce těla. „Antihistaminika uleví nejen od příznaků alergie, jako je alergický zánět spojivek, ulevují od senné rýmy, snižují otoky, ale pomohou i od hmyzího kousnutí, a dokonce od nevolností žaludku různého původu,“ vysvětluje americký Národní institut zdraví pro Health.

Benadryl je také anticholinergikum. „To znamená, že lék blokuje cholinergní nervový systém, který je zodpovědný za tvorbu slin a tvorbu slz a usnadňuje tělesné funkce, jako je močení, srdeční frekvence, tělesná teplota a funkce mozku,“ vysvětluje lékárník Robert Weber. Užívání přípravku Benadryl může vést k vedlejším účinkům, jako jsou zrychlený typ srdce, suchost v ústech a suché oči.



„Benadryl může v zásadě ovlivnit celé tělo. Alergická reakce může ovlivnit více orgánů a tělesných systémů, stejně jako to může udělat lék na potlačení alergie,“ vysvětluje magazínu Health dětská lékařka Ashanti Woodsová.

Když to s Benadrylem přeženete

Podle příbalového letáku by děti ve věku 6 až 12 let měly užívat jednu tabletu každé čtyři až šest hodin; osobám starším 12 let se doporučuje užívat jednu nebo dvě tablety každé čtyři až šest hodin. Během 24 hodin by člověk neměl užít více než 6 dávek léku. „U dětí záleží na jejich věku a váze, zatímco větší dítě může být v pohodě, u menšího dítěte se může při stejné dávce objevit závažný vedlejší účinek,“ vysvětluje doktorka Woodsová, podle které nejsou teenageři stejní jako dospělí a stejné množství léku pro ně může být kritické. Cholinergní receptory, na které Benadryl cílí, mohou totiž být u dětí citlivější.



Mezi vedlejší účinky, které mohou být potenciálně nebezpečné, patří:

- Vysoká tělesná teplota

- Rozmazané vidění

- Nevolnost

- Zvracení

- Vysoký krevní tlak

- Halucinace

- Záchvaty

- Poškození mozku

- Infarkt

- Smrt

Antihistaminika, jako je Benadryl, jsou také nebezpečná v kombinaci s léky proti bolesti nebo s léky, které mají zabránit zduření nosní sliznice, což obvykle bývají kapky do nosu. Tato kombinace může vést k neúmyslnému předávkování.



Ačkoliv se Benadryl v Česku neprodává, lze ho koupit na internetu na zahraničních e-shopech, což pro dnešní dospívající není problém. Faktem také zůstává, že i čeští teenageři s různými léky experimentují. Není tedy vyloučeno, že i na české verzi TikToku vznikne podobná výzva.