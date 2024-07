Auuu! Zapomeňte na náplast a nastříkejte si na ránu tekutý obvaz. Co to je a jak funguje?

Také se vám náplast pořád odlepuje, zavazí vám v pohybu a po každém kontaktu s vodou si ji musíte vyměňovat? Řešením může být tekutý obvaz ve spreji. Co to je, jak se používá, kde jej koupíte a za kolik? Ošetřit s ním můžete také domácí mazlíčky nebo čerstvě udělané tetování.

Co je to tekutý obvaz?

Jedná se o speciální sprej, který je vhodný jako rychlá a účinná první pomoc při menších oděrkách, škrábancích a povrchových rankách. Některé druhy lze použít také při ošetření povrchových popálenin I. a II. stupně. Použitím spreje se na ráně vytvoří prodyšný plastický film (náplast), který ránu ochrání před cizorodými látkami a napomůže rychlejšímu hojení. Princip ochrany rány je v zásadě stejný jako u běžné náplasti.

Tekutý obvaz nepoužívejte při masivním krvácení nebo na ošetření hlubších ran. Nepoužívá se také pro ošetření ran v okolí očí či sliznic.

Obvaz může být použit na ošetření ran u dětí od 2 let, u diabetiků a po poradě s lékařem či lékárníkem také u těhotných a kojících žen. Chlad ani teplo obvazu nevadí a nijak nesnižuje jeho ochranné a léčivé schopnosti.

Tekutý obvaz do vody

Při správném nanesení je tekutý obvaz voděodolný. Návštěva koupaliště nebo lázní proto není žádným problémem. Na ráně se vám po aplikaci vytvoří film, který tam zůstane další 3–4 dny. Jakmile se tekutý obvaz odrolí, můžete jej znovu ihned aplikovat a pokračovat ve svých vodních radovánkách nebo v umývání velkého nádobí či okurek. Pokud se však o svou ránu i přesto bojíte, můžete ji preventivně zafixovat obinadlem.

Jak funguje tekutý obvaz? Použití tekutého obvazu je jednoduché. Skládá se v zásadě z těchto kroků: Ránu vyčistěte od nečistot, drobných kamínků a dalšího nežádoucího smetí.

od nečistot, drobných kamínků a dalšího nežádoucího smetí. Dezinfikujte ránu.

ránu. Před použitím obvazu je důležité mít suchou pokožku kolem rány . Zastavte proto krvácení a pokožku usušte.

. Zastavte proto krvácení a pokožku usušte. Ze vzdálenosti 15–20 cm nastříkejte na ránu sprej . Ten by neměl po kůži stékat (znamení silné vrstvy spreje). Do 3 minut bude nanesená vrstva suchá.

. Ten by neměl po kůži stékat (znamení silné vrstvy spreje). Do 3 minut bude nanesená vrstva suchá. Ránu můžete zafixovat a zabezpečit obinadlem.

Po 3–4 dnech je potřeba nanést tekutý obvaz opakovaně. Platí to ale pouze v případě, že na ráně není vytvořený strup.

Výhody a nevýhody tekutého obvazu

Proč používat tekutý obvaz?

Chráníte ránu před vnějším znečištěním.

Působí proti bakteriím.

Udrží vlhkost v pokožce.

Jednoduchá a rychlá aplikace.

Neomezuje v pohybu.

Je voděodolný.

Vhodný pro děti.

Jaké jsou nevýhody tekutého obvazu?

Po aplikaci může tekutý obvaz lehce štípat. Je to kvůli malému obsahu alkoholu, jehož cílem je ránu dezinfikovat. Pro děti může být aplikace obvazu proto mírně nepříjemná.

Odstranění obvazu je zdlouhavější než u běžné náplasti.

Jak odstranit tekutý obvaz?

Obvaz většinou není potřeba nijak sundávat. Sám se po 3–4 dnech z rány odrolí. Pokud jej však potřebujete z nějakého důvodu sundat dříve, pak jej budete muset mechanicky odrolit nebo použít jakýkoliv přípravek na lihové bázi. Některé druhy lze odstranit důkladným použitím mýdla a vody.

Kde koupit tekutý obvaz?

Tuto moderní vychytávku do vaší domácí lékárničky zakoupíte v jakékoliv lékárně. Vybírat můžete z několika značek, např. Akutol, WUNDmed, EPI-HEAL, NEXCARE apod. Cena se pohybuje v rozmezí od 100 do 200 Kč. Můžete si zvolit menší cestovní balení např. 35 ml, které se vejde do každé kabelky či batůžku. Větší balení si naopak uložíte do lékárničky doma či v autě.

Speciální tekuté obvazy pro zvířata

I zvířátka si zaslouží pohodlnou a efektivní léčbu. Především psi a kočky mají na tlapkách a všeobecně všech končetinách často menší ranky, které jim znepříjemňují život. Speciální tekuté obvazy pro zvířata rychle schnou, léčí a nezabraňují přirozenému odpařování vody. Zakoupit můžete tekutý obvaz přímo pro psy nebo univerzální, který je vhodný jak pro lidi, tak pro zvířata.

Běžně používají tekutý obvaz také tatéři. Ti nanesou speciální tekutý obvaz, např. s aloe vera, na čerstvě tetovanou kůži. Díky tomu docílí prodyšné vrstvy, která ochrání kůži před vnějším znečištěním a napomůže její rekonvalescenci.