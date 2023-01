Telepatie mezi člověkem a zvířetem: Jak myšlenkami mluvit s mazlíčkem?

Pokud chováte domácího mazlíčka, možná máte občas pocit, že si se svým čtyřnohým stvořením občas rozumíte i beze slov. Nemusí jít pouze o pocit, protože podle mnohých chovatelů mezi člověkem a zvířetem skutečně může fungovat jistá telepatie. Podle všeho k tomu nepotřebujete ani žádné speciální školení. Jak je to možné a zvládne to každý?

Jak s námi komunikují zvířata? Podle těch, kteří tvrdí, že se s našimi chlupatými přáteli dorozumí, komunikují domácí mazlíčci především prostřednictvím vjemů. Nejčastěji se snaží svým chováním napodobit to, co zrovna cítí či potřebují. I když neumí používat slova, mnozí se domnívají, že o to více je nahrazují vizuálními podněty, které jsou rovnocenné komunikaci mezi lidmi. Čím pobavily celý svět dvě opice ze dvou českých zoo? Podívejte se na video:

Co znamená zvířecí telepatie? Pod pojmem zvířecí telepatie si můžeme představit schopnost, díky které se domácí mazlíček zvládne dorozumět s majitelem a nejbližším okolím, aniž by k tomu potřeboval používat lidská slova. Nehledě na způsob komunikace předávají své niterní myšlenky a pocity svému páníčkovi neustále. Vše se děje přirozeně a není k tomu potřeba společného jazyka. Pouze se stačí soustředit na vzájemné myšlenky a obrazy. Máte pocit, že vám doma straší? Takto poznáte, že jde o poltergeista! 2 Máte pocit, že se vám poslední dobou doma stává něco divného?…

Univerzální jazyk všech živočichů Schopnost si telepaticky povídat se zvířaty je nám vrozená. Podle některých jsme ji pouze začali přehlížet kvůli lidskému jazyku, který jsme si během evoluce osvojili a na přirozené instinkty málem zapomněli. Přitom telepatie je univerzálním jazykem celé živočišné říše, který nás může chránit, ale také nám umožňuje lepší porozumění se čtyřnohým parťákem. Prostřednictvím telepatického spříznění můžeme pomáhat němým tvářím, které jsou proti nám zranitelnější. Jste čarodějka s nadpřirozenou mocí? Podle těchto signálů to poznáte Pociťujete, že se od ostatních v něčem lišíte? Domníváte se, že v…

Neuvěřitelné schopnosti zvířecí říše Není vyloučené, že talent zvířat dorozumět se s ostatními živočišnými druhy navzájem je mnohem větší, než se domníváme. Například byl zaznamenán případ, kdy se gorila naučila až šest set slov z amerického znakového jazyka. Stejně tak se ví, že papoušci mají inteligenci rovnou pětiletým dětem a slovům, která opakují, do jisté míry zároveň rozumí. Kromě toho svou spokojenost vyjadřují zábavným tanečkem. Z toho by se dalo usoudit, že důležité pro pochopení řeči zvířat je se o to více snažit, protože němí tvorové jsou evidentně sdílnější, než byste si vůbec troufala pomyslet. Existují minulé životy? Co vám o nich napoví déjà vu, noční můry nebo fobie? Myšlenka znovuzrození je stará více než tři tisíce let. Objevuje se…

Typy komunikace O komunikaci se zvířaty už vyšlo hodně knih a dokonce také dokumentů. Známý je třeba dokument z roku 2020 Neuvěřitelné schopnosti zvířat. V něm se objevil případ majitelky, která si povídá se svou fenkou pomocí tlačítek a obrázků. Mají význam konkrétních slov, které se fenka postupně učí rozeznávat. Jejich prostřednictvím dokáže třeba majitelce sama sdělit, že ji něco bolí, i kde se bolestivé místo nachází. I když se odborníci shodli, že jde o mimořádný případ, zdaleka nebyl ojedinělý. Děsivé černooké děti: Co jsou zač a proč se při setkání s nimi dát na útěk? 12 1 Už na první pohled vypadají jinak. Jejich oči totiž nejsou stejné…