Těmito otázkami zaručeně otrávíte svého partnera. Na toto se ho raději neptejte

Toto je jedna z nejotravnějších otázek, které svým partnerům ženy pokládají. Vyslovujeme ji v těch nejnevhodnějších chvílích, jako je například intimní chvilka po milování. V takovou dobu vám partner s největší pravděpodobností odpoví, že nemyslí na nic, a věřte, že je to ve většině případů opravdu pravda.

Líbí se ti víc než já?

Otázky tohoto typu jsou pro váš vztah přímo smrtící. Neptejte se partnera, jestli se mu vaše sousedka, kolegyně nebo prodavačka v supermarketu líbí více než vy. Jako svou partnerku si vybral vás a ne ji. A to, že se po ní otočí, také nic neznamená, i když to příjemné určitě není. Pokud do něj ale budete rýt a opakovaně se vyptávat, jediné, čeho tím dosáhnete, bude fakt, že časem uslyšíte, ať mu dáte pokoj. A práskne dveřmi...