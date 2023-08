Těmito pěti typy chování od sebe odeženete každého muže: Na co si dát pozor?

Kdybyste se mu nelíbila, tak s vámi není. Nechce každý den slyšet, kde máte nový pupínek, kde ohavný špek či šedivý vlas nebo chlup. Navíc možná, když mu to budete neustále vnucovat a připomínat, se na vás začne koukat vašima očima! Vždyť i to, jak sama sebe stále negativně hodnotíte, se nakonec odrazí na vašem vnitřním sebehodnocení – dobře s vámi nebude ani jemu, ani vám samotné.

Patříte k ženám, které vidí za každým rohem problém? Vše je nesnadné a neřešitelné? Jsou katastrofické scénáře a negativistický pohled na svět vaším denním chlebem? Pak si buďte jistá, že vedle vás nebude příjemně ani partnerovi, ani přátelům či dětem. V případě, že začínáte při dojednaných schůzkách stále častěji slyšet výmluvy typu „omlouvám se, jsem unavený, nemocný, mám pracovní schůzku apod.“, vězte, že je váš vztah na začátku konce. Ostatně, neočekávala jste to?

Služtička

Možná že ho neodeženete, ale rozhodně pro něj nebudete rovnocennou partnerkou. Časem si vás přestane vážit a také pro něj zcela ztratíte atraktivitu. Je-li vaší životní filozofií péče o jeho blaho, a to naprosto za každou cenu, třeba i za cenu ztráty vlastní sebeúcty a času pro sebe, je bohužel odborníky i praxí potvrzeno, že ho svou servilností a úslužností od sebe odpudíte. I když možná ne zcela. Bude mu vyhovovat pohodlíčko vaší péče – kdo by se nenechal rozmazlovat!? –, avšak on sám bude pravděpodobně časem rozmazlovat někoho zcela jiného.