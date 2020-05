Temná stránka osobnosti podle znamení! Jak se s ní poprat?

Nebeská dvojčata, představovaná dualitou, zobrazují dvě různé strany mince. Na jedné straně jsou Blíženci velmi sociální a kreativní, zatímco na druhé mají sklon být velmi vážní a neklidní. Kvůli této dvojakosti mohou být také nespolehliví. Někdy jsou drzí a arogantní a myslí si, že snědli všechnu moudrost světa. Je to tím, že mají spoustu různých zájmů a koníčků, a tak se domnívají, že si osvojili řadu dovedností, kvůli čemuž přilévají olej do ohně arogance. Přestože jsou skvělí komunikátoři, mají také špatný zvyk – milují drby. Proto dokážou dlouho mluvit, aniž by ve skutečnosti řekli něco smysluplného.

Snažte se vyřešit problém ještě dřív, než se vymkne kontrole. Nejlepší je, když se budete potkávat s přáteli a členy rodiny, kterým důvěřujete a na kterých vám záleží. Když budete více s lidmi, které milujete, pomůže vám to zvýšit hladinu energie, aniž by to na vás mělo negativní vliv. Používejte pozitivní afirmace, abyste si připomněli, že jste dostatečně silní. Berte taky život méně vážně a pokuste se zvládat svoje výkyvy nálad.

Lev (23. července - 22. srpna)

Když se potkáte se Lvem, je to vždycky hlavně o něm. Miluje sám sebe, a přestože to není nutně ta nejhorší věc, musí být neustále středem pozornosti. Lvi věří, že vesmír se točí kolem nich. A to je to, co z nich dělá „narkomany“. Dokáží se rozzlobit a vztekat, když cítí, že je někdo ignoruje nebo odmítá. Jsou velmi okouzlující a své kouzlo dokážou efektivně využít, aby získali přesně to, co chtějí. Lev je nejsilnější znamení zvěrokruhu, které občas bývá velmi egoistické a marnivé. Lvi mají taky rádi moc a rádi ovládají situace, které živí jejich ego. Jsou ale také soucitní.

Co dělat:

Musíte začít tím, že se naučíte ovládat svoje ego a ujistíte se, že i bez toho, aniž byste byli pokaždé středobodem vesmíru, jste úžasní. Snažte se neovládat ostatní, ale nechte je být sami sebou. Přestaňte být také arogantní, když komunikujete s lidmi, zejména s přáteli a spolupracovníky. Musíte kultivovat pozitivní přístup.