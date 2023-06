Těmto znamením zvěrokruhu letní lásky nikdy nevyjdou. Patříte mezi ně?

Berani skáčou hned do všeho po hlavě, a to platí i ve vztahové oblasti. Stačí, aby přeskočila jiskra, a jdou rovnou na věc. Nemají problém převzít iniciativu a vzít si, co chtějí. A už první rande bez problémů zakončí sexem. Tím, že na všechno hned spěchají, si ale můžou akorát uškodit. Ve skrytu duše touží po romantické lásce, city protějšku však můžou být povrchnější a po první noci se zkrátka vypaří jako pára nad hrncem.

Raci jsou něžné a romantické duše. Od letní lásky si slibují mnohem víc než jen sex bez závazků. Když se do někoho zamilují, už si malují svatbu a budování rodinného hnízda. Zároveň je hryže věčná nedůvěra. Šanci na novou lásku si tak můžou zkazit svou urputností nebo výčitkami. Ztroskotat to může i na rozdílných představách o vztahu. Ne každý miluje romantické procházky po pláži jako vy!

Než se Váhy k něčemu rozhoupou, může být pozdě. Možná v někom probudí sympatie, ale než dají najevo svůj zájem, protějšku přeteče pohár trpělivosti. Váhy totiž přenechávají iniciativu na druhých a do akce se příliš nehrnou. To se jim může krutě vymstít, protože tak propásnou příležitost na nový vztah.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Příležitostí k seznámení mají Střelci vždycky dost. Jsou rádi mezi lidmi a nebojí se flirtovat. Už mají několik letních románků za sebou a jsou ochotní se zas a znovu spálit. To proto, že žijí hlavně tady a teď, což pro trvalý vztah může být problém. Nemyslí na to, co bylo nebo co bude. Proto klidně skočí do postele s někým, koho ani pořádně neznají. Vášeň po tak bouřlivém začátku ale snadno rychle vyprchá.