Tenisová star Helena Suková: Porazila Navrátilovou, ale byla okradena o zlato

Dcera tenistky světové úrovně a prezidenta Československé tenisové federace propadla rodinné vášni i přesto, že ji do tenisu nikdy nikdo netlačil. V devatenácti letech postoupila Helena Suková do finále Australian Open a později bojovala i na olympiádě. Podívejte se na video v úvodu článku a zjistěte, proč jí utekla jen o fous zlatá medaile!

Helena Suková se narodila v roce 1965 Věře Sukové-Pužejové, první Češce, která postoupila do finále Wimbledonu. Otec Cyril Suk byl v letech 1980–1990 předsedou Československého tenisového svazu. Helena jako dítě nebyla nikdy nucená do stejného sportu, jako dělali rodiče, ale stejně si k vysněné tenisové raketě cestu našla a už v deseti letech vyhrála svůj první turnaj.

V devatenácti letech porazila tenisovou hvězdu Martinu Navrátilovou a postoupila do finále Australian Open. Toto období bylo pro Helenu velice těžké, protože ji navždy opustila milovaná maminka.

Ve Wimbledonu se jí nikdy nepodařilo vybojovat si vyšší místo, ale ve třiadvaceti letech získala stříbrnou medaili ve čtyřhře. Na US Open 1993 byla Helena na svém největším vrcholu. Porazila Martinu Navrátilovou, v semifinále vyhrála a ve finále s tenistkou Grafovou prohrála. Navíc si myslela, že jí rozhodčí okradla o dva míčky. Tak málo jí chybělo ke zlatu.

Při dalším tréninku v Praze si poranila koleno a už se bohužel nevrátila zpět do sportovní výkonné formy. A tak se rozhodla vrátit do školních lavic a vystudovala psychologii.

