Tento příběh vás dojme! Fibingerová v den smrti svého otce získala zlato

Helena Fibingerová je tvrdý dříč a šla si za svým celý život. I když jí účast na olympiádách nepřinesla zlato, vždy se snažila posouvat dál a pilně trénovat. V té nejtěžší chvíli, kdy se dozvěděla o úmrtí jednoho z rodičů, se jí ale přece jen povedl největší úspěch její kariéry. V tyto dny probíhají Letní olympijské hry 2021 v Tokiu - při té příležitosti si připomeňme její legendární příběh, na který se podívejte v úvodním videu v pořadu Top Moment.

Nejslavnější vrhačka, která obětovala vše svému úspěchu. Helena Fibingerová se narodila v roce 1949 a už o čtrnáct let později poprvé vrhala koulí na školních závodech. Vždy byla vysoká a štíhlá, proto byla považovaná za nadějnou sportovkyni. Její píle a dril ji provázely celý život, hlavně když byla v dívčím věku. Sama si dokázala držet disciplínu, ať už sportovní či studijní. Byla schopná po škole sportovat a trénovat a poté se dlouho do noci učit.

Ve jednadvaceti letech se stala mistryní republiky a poprvé se zúčastnila Olympiády v Mnichově roku 1972. Bohužel nakonec odjížděla smutná a ukřivděná. Rozhodčí jí vytkl, že koulí prý hodila, ne vrhla.

Dalších olympijských her se zúčastnila roku 1976 v Montrealu, kde si kvůli lehkému uklouznutí vybojovala bronzovou medaili. Nehodu způsobil lehký déšť a nadměrná vlhkost na startovním kruhu. V té chvíli už si sama říkala, zda jí neprovází smůla.

Vypadalo to tak i v roce 1983, kdy se v Helsinkách konalo mistrovství světa. Právě tam se Fibingerová dozvěděla, že jí zemřel otec. V den závodu ji navíc opět provázelo špatné počasí - déšť a vítr. Nicméně Helena zmobilizovala veškeré síly - přála si zvítězit na počest svého otce. Podařilo se, vrhla nejvíce ze všech účastnic, tento vrh patří mezi nejikoničtější záběry atletiky. Celý její příběh najdete na videu v úvodu článku.

