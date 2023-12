Tento týden v Ulici: Gábině dojde trpělivost, obří trapas na oslavě a překvapivá novinka

Krádež auta

Letošní příběhy v Ulici vrcholí, do konce roku zbývá pět epizod a speciální vánoční díl. Tento týden dojde k několika překvapivým rozuzlením, rodinným setkáním i ke spoustě vtipných situací. Eva Knoblochová například znovu narazí v hospodě na jízlivou Milenu Pumrovou. Samozřejmě jí ani tentokrát nic nedaruje. Jenže už záhy se o ni začne pokoušet infarkt. S Milošem totiž zjistí, že jim zmizely nejen klíčky od jejího firemního auta, ale také samotné auto, a dokonce i jejich syn Milošek… Co malý Milošek zase vyvede? A co je pro Evu velkou výzvou?

Gábině dojde trpělivost

Užít si adventní čas v klidu a pohodě je v poslední době pro mnohé jen utopií. Podobně jsou na tom také Hynek a Dáša, kteří toho mají s koncem roku až nad hlavu v práci. Proto jsou vděční, že jim Šimon pomáhá s malým Tomem. Tentokrát to ale tak hladce nepůjde. I když se Šimon opravdu snaží, tátovi se nezavděčí. Gábině na to konto dojde s konečnou platností trpělivost a Hynka už šetřit opravdu nebude… Co Gábinu tak namíchne? S čím to Hynek pořádně přežene? A co pro něj Gábina nakonec udělá? Proč se to nebude ani trochu líbit její matce?

Trapas na oslavě

Narozeninové oslavy jsou vždy vítanou příležitostí pro rodinná setkání, ať již v užším nebo širším kruhu. Nejinak tomu bude i v případě oslavy Kateřininých narozenin, kterou chce mít ve své režii Lumír. Bohužel mu plány ani velké překvapení na závěr nevyjdou úplně podle jeho představ, a tak se všeho ujmou Lexík s Martinou. Ostatně právě pro Martinu budou letošní máminy narozeniny v lecčems premiérové. A nejen pro ni. Souhrou náhod se na oslavu tak trochu vetře i Tonda Hložánek, který nezůstane nic dlužen své pověsti magnetu na nejrůznější vtipné trapasy… Co Kateřinu na její narozeninový den čeká? Jaké tajemství bude Lumíra pálit na jazyku? A co bude pořádný šok pro Tondu Hložánka?

Šokující novinka

Někdy stačí opravdu málo, aby nás něco naprosto vyvedlo z míry. A když člověk zvládne jednu zkoušku, další přijdou hned vzápětí. Přesně to nyní čeká Ivu a Vítka. Zejména Iva zažije doslova invazi Duškových. S Žofčinou mámou sice tak trochu počítá vzhledem k dění mezi Michalem a Žofkou, ovšem na setkání s Žofčiným tátou připravená opravdu není. Ten ji navíc dostane i jednou novinkou, která s ní docela zamává… Jakou? Co a proč je na Ivu už docela silná káva? A jak to vezme Vítek?

Nečekaný host

Adventní čas přináší nejen přípravy na Vánoce, ale také rodinná setkání a návraty těch, kteří se rozutekli do světa. Jeden takový návrat si nyní užije i Blanka, protože z Ameriky konečně přiletí Adam. Navíc má pro všechny i jedno velké překvapení – novou slečnu, kterou hned odvážně přivede na rodinné setkání. Jen co dotyčná vstoupí do místnosti, všem málem vypadnou oči z důlků. Připravovali se na ledasco, ale s takovým setkáním opravdu nepočítali… Kdo je Adamovou novou známostí? A jak ovlivní rodinné setkání Volákových a jejich blízkých Vanda?