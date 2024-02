Tento týden v Ulici: Rozvod Karly a Máry nabere překvapivý směr. Co se stane u soudu? VIDEO

Karla (Markéta Stehlíková) a Mára (Kryštof Rímský) patří mezi divácky nejoblíbenější páry ze seriálu Ulice na TV Nova. To ale neznamená, že by fanoušci občas neskřípali zuby kvůli tomu, co se u nich děje.

Podnikání na hraně a nevěra

Diváci napřed nemohli přijít na jméno Márovi, protože ohrozil rodinu svými kšefty a dluhy, pak zase Karle, která se později bezhlavě zamilovala do scenáristy Jakuba (Jan Mansfeld). Přestože románek ukončila a z manipulátora Jakuba rychle vystřízlivěla, zastavit následné dramatické události se jí už nepodařilo. Poté, co se o všem dozvěděl Mára, začalo se jejich manželství otřásat v základech. Oba se ale snažili zvládnout i tuhle náročnou zkoušku. Dokonce spolu začali chodit na párovou terapii, jenže nakonec šli přeci jen od sebe. Dohodli se na střídavé péči o syny Vojtu (Felix Šrámek) a Kustíka (Rafael a Samuel Martinicovi), vše směřovalo k rozvodu.

První termín rozvodu

V době, kdy měli první termín soudního stání, už spolu ale zase normálně komunikovali a skvěle se doplňovali jako rodiče i jako parťáci do nepohody. Místo u soudu se tak sešli v porodnici, kde byli oporou rodící Dominice (Barbora Vyskočilová) a vynervovanému Tonymu (Ondřej Volejník). Právě tehdy se to mezi nimi definitivně zlomilo. Pravda, Karla doufala celou dobu, že si to Mára s rozvodem rozmyslí a vrátí se domů, k ní i rodině. Márovi to však nějaký čas ještě trvalo. Až díky volnému vztahu s bývalou partnerkou Monikou (Anna Fixová) si uvědomil, kdo, co a proč je pro něj v životě opravdu důležité.

Tajné randění

Zimní prázdniny už Mára strávil na horách se syny a Karlou. Po návratu domů spolu začali Mára a Karla tajně randit. Užívali si své konspirace, zároveň měli klid na to, aby si rozmysleli, jak dál. Když už se zdálo, že se opravdu k sobě vrátí i oficiálně, vypadli na ně ze skříní staří kostlivci spojení s Jakubem a dramatickým děním kolem něj. Karla a Mára spolu poprvé mluvili naprosto na rovinu. Řekli si zraňující pravdy, přiznali všechna svá tajemství. Tím konečně udělali za vším tlustou čáru.

Druhý termín rozvodu

K zásadnímu rozhovoru Karly a Máry došlo jen pár dní před druhým termínem jejich rozvodového stání. To nastane už co nevidět. Oba s tím počítají, ovšem o to více si nyní, na poslední chvíli, ještě užívají společné chvíle jako jedna rodina. Díky malé záměně dárků, z níž se vyklube hodně vtipný trapas, z nich opadne i veškeré napětí. K soudu se začnou vypravovat jako naprosto harmonický pár. Nezastaví je ani Tony, jenž zavolá Márovi SOS jen chvíli před tím, než je zapisovatelka pozve do soudní síně.

Překvapivý zvrat

Karla a Mára jsou s rozvodem už smíření. Oba si myslí, že ho chce ten druhý kvůli tomu, co všechno si nedávno přiznali v souvislosti s Jakubem. Ani soudce nevidí důvod, proč je nerozvést. Přestože se vše jeví jako naprosto jasné, stačí jedna upřesňují informace, aby soudce zbystřil a položil překvapivou a rozhodující otázku: „Chcete se vůbec rozvést?“ Karlu i Máru tím hodně zaskočí. Podle toho také bude vypadat jejich reakce…