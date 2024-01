Tento týden v Ulici: Šokující diagnóza a udání ve škole

Co Evžen neustojí?

Po vánoční pauze ve vysílání je Ulice zpět s novými příběhy. A protože seriál tentokrát startuje hned na Nový rok, dnešní díl je plný nejrůznějších novoročních trapasů. Zatímco Klímovi vyruší svým předčasným příjezdem Báru a Bruna v ložnici, u Nyklových se bude naopak na návrat Martiny, Venduly a Áji, jež slavily silvestra na horách, netrpělivě čekat několik hodin. Jestliže platí rčení „jak na Nový rok, tak po celý rok“, Martinu letos čekají hodně krušné chvilky. Zajímavý Nový rok zažijí i Blanka a Evžen. Vypraví se totiž na obhlídku Evženova bývalého penzionu, který nyní vlastní jeho exmanželka Hana. Teprve nyní se naplno ukáže, že Evžen nemá svoji minulost stále zpracovanou. Dostihne ho totiž nepříjemné déjà vu, jež jemu i Blance převrátí život vzhůru nohama… Proč bude u Hanina penzionu zasahovat dokonce i policie? Co Evžen neustojí? Proč se sype?

Šokující verdikt lékařů

Z banálního problému, jenž si sami diagnostikujeme, se může občas vyklubat diagnóza, která všem vyrazí dech. To se nyní stane i Ivě, podle níž je vše naprosto jasné. Myslí si, že je v přechodu, takže k lékaři vlastně přijde jen zkonzultovat, jak si poradit s průvodními jevy, jež jí docela znepříjemňují život. K jejímu velkému údivu je ale skutečná diagnóza jiná, než předpokládá. A bude to takový šok, že se Iva v první chvíli nezmůže na jedinou reakci. Aby taky jo, když se dozví překvapivý fakt… Jak radostnou novinku přijme Vítek? Co to pro oba i jejich blízké znamená?

Co holky na horách vyváděly?

Co všechno mohou způsobit fotky z divokého mejdanu, jež někdo zveřejní na sociálních sítích? Někdy úplnou katastrofu a pořádný průvan ve vztazích, zvláště pokud si dotyční vůbec nic nepamatují. Jako Alenka v říši divů si tak bude připadat Martina, která má silvestrovskou pařbu od určitého momentu v husté mlze, již nakonec vystřídá okno velikosti výkladní skříně. Podobně jsou na tom i Vendula a Ája. Holky jen horko těžko dávají dohromady střípky z bujaré oslavy konce loňského roku a příchodu toho letošního. Ke všemu každá z jiného důvodu, takže o to je to pikantnější. Jedno je ale jisté – snímky, které začnou kolovat po sociálních sítích, jim to doma hodně zavaří… Proč? Co holky na horách vyváděly? A jak to vezmou jejich blízcí?

Karla a Mára

Několikadenní pobyt na horách může udělat se vztahy partnerů pravé divy. Své o tom již vědí také Karla a Mára, kteří se dnes z jednoho takového pobytu vracejí. Kromě obvyklého příjezdového šrumce u nich visí ve vzduchu jedna docela zásadní otázka. Jak to s nimi bude dál? Na horách si to se syny užili, po dlouhé době to mezi nimi bylo jako dřív, tedy až na jednu věc – k sexu mezi nimi nedošlo. Změní se to nyní, když budou mít své soukromí, anebo je to mezi nimi zase trochu jinak, než jak to na konci roku vypadalo? Co všechno může občas zapříčinit jedna malá náhoda?

Udání ve škole

Kam až dokážou zajít pro dobro věci zapálení jedinci, kteří si myslí, že jedině jejich pohled na danou skutečnost je ten správný? Na konci roku to vypadalo, že se situace mezi Magdou a Soňou stabilizovala, že Soňa přijala Magdina rozhodnutí a do začátku roku obě vykročí s čistým štítem. Ovšem Soňa něco takového v plánu nemá. Magdin styl vedení školy a některé její postoje k ožehavým záležitostem jí už natolik leží v žaludku, že na radnici podá podnět k jejich prošetření, což není nic jiného než stížnost a udání. Přestože by se tím měl zabývat školský úřad, dokument se dostane do rukou někoho jiného. A tak si na to, co se děje na gymnáziu, posvítí starosta Hložánek… Jak se k tomu postaví? Jaké přetvářky je schopná Soňa, která se zaklíná tím, že jí jde jen o blaho školy a její dobrou pověst?