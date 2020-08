Tento týden v Ulici: Tomáš řeší Zdenku, žádost o ruku a Luděk zuří

Tomáš stále nedokáže pochopit, co se děje se Zdenkou, proč ho tak najednou odřízla a na poslední chvíli zrušila odlet do Paříže, kam se tolik těšila a kde měli strávit několik dní. Tento týden si přijde pro odpověď na své otázky… Jak se Tomáš vyrovná s odhaleným Zdenčiným tajemstvím?

Luděk versus Denis

Jen co Luděk zjistí pravdu o Denisovi a Kristýně, uvidí rudě. Shodou náhod se mu Denis právě v tu chvíli připlete do cesty, takže dojde k nevyhnutelnému střetu a dalším výhrůžkám. Tím to ovšem pro Luďka neskončí… Co udělá?