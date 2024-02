Tento týden v Ulici: Velká rána pro Klímovy a Vašut jako nová postava seriálu

Tento týden se v Ulici poprvé objeví charismatický Marek Vašut jako Hermanův otec. Gábina podlehne okolnostem i zvědavosti a s Hermanem st. se tajně sejde. Když se Jirkovi nakonec přeci jen přizná, ten v tu chvíli uvidí rudě. A nebyli by to Pumrová s Mastným, aby do toho nezačali zase strkat nos.