Tento týden v Ulici: Výbušná nálada u Gábiny, zlá krev mezi Magdou a Soňou i panika u Klímových

V Ulici se začne tento týden překvapivě vybarvovat Soňa. Udělá totiž pár věcí, které jsou pro leckoho už docela přes čáru. Mára navíc začne řešit své vztahy – s Monikou i Karlou, která mu překvapivě stále není lhostejná. Michal Klíma má plnou hlavu Žofky, takže to poslední, na co má náladu, je výběr střední školy. A na Gábinu tentokrát naplno dolehne strach z výsledků kontrolního vyšetření a z možnosti návratu rakoviny. Co dalšího se stane?

Výbušná nálada Občas se to tak sejde, že člověku ujedou nervy a je nepříjemný na své nejbližší, byť mu vlastně nic neudělali nebo jde jen o prkotinu. Přesně to se stane i Gábině a Šimonovi, kteří spolu doma vytvoří silně třaskavou směs. Každý z nich bude mít k výbušné náladě svůj důvod, o němž ale nebude mít ten druhý tušení. Zatímco u Šimona zafunguje jako rozbuška setkání s Valerií, Gábinu přepadnou více než kdy jindy obavy z návratu její nemoci. Když se k tomu přidá i strach z vyšetření, bude stačit málo, aby své emoce již neudržela na uzdě podobně jako raněný Šimon… Co bude pro Šimona vysloveně podpásovka? A co bude poslední kapkou pro Gábinu?

Pokračování 2 / 5 Zlá krev Mít svoji pravdu a stát si za ní způsobí čas od času zlou krev, zvláště pokud má člověk pocit, že ostatní jeho argumenty nechtějí slyšet. To je také důvod, proč to nečekaně zaskřípe mezi Magdou a akční Soňou. Začne to zcela nenápadně – stížností rodičů jedné studentky na Sonino neempatické chování vůči jejich dceři. Zatímco Magda připustí, že Soňa v tomhle případě přestřelila, samotná Soňa to striktně odmítne. Z jejího úhlu pohledu totiž šlo jen o důraznější motivaci… Na čí stranu se přikloní ostatní? Proč Soňa nabude dojmu, že si na ni Magda zasedla a začíná po ní jít? A jaká je pravda?

Pokračování 3 / 5 Panika u Klímových Výběr střední školy obvykle prožívají mnohem víc rodiče než jejich potomci. Také Klímovi začínají tlačit na Michala, aby se začal zajímat o nabídku středních škol a rozmyslel se, na které z nich by chtěl studovat dál. Jenže Michal má momentálně úplně jiné starosti – Žofku. Aby měl doma klid, oznámí rodičům, že si střední školu už vybral, dokonce prozradí i jakou. To vyvolá paniku nejen u Klímových, ale také u Žofky, která se neudrží a Michala si kvůli tomu pěkně podá… S jakým výsledkem? Čeho bude Michal už záhy litovat? A co právě tenhle jeho střet se Žofkou odstartuje nejen u Michala doma?

Pokračování 4 / 5 Zásahy rodičů Jakmile začnou do vztahů svých dospělých dětí zasahovat rodiče, kouká z toho nějaký malér. Nedej bože, aby byli rodiče podobného ražení jako Věrka. Pak je už doslova vymalováno. Jenže Věrce to prostě nedá. Když náhodou potká Jitku, hned s ní začne probírat jejich mladé – Máru a Moniku, kteří jsou po letech zase spolu. Má to však malý háček. Jitka bude více než překvapená, jak Věrka vztah Máry a Moniky interpretuje. A protože chce mít ve věcech jasno, hned se na to Moniky zeptá… Co se dozví? Jak to spolu Monika a Mára doopravdy mají?

Pokračování 5 / 5 Správný směr Společný koníček může nenásilně svést dohromady dva lidi, kteří kolem sebe už pěkně dlouho krouží. V případě Jirky a Martiny to tak jednoduché ale není. Ani jeden z nich nechce zažít další zklamání a zlomené srdce, což je velkou překážkou už na samotném začátku nového vztahu. Naštěstí mají přátele, kteří je nenápadně navedou tím správným směrem. Otázkou je, co jejich intervence způsobí, pokud v tom začnou šlapat jako sloni v porcelánu, což je poslední dobou Máriova specialita… Jak Mário promluví do duše Jirkovi? S jakým efektem?