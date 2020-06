Teploty stoupají: Jak zachovat nalíčený obličej svěží po celý horký den?

Udržet pleť v létě svěží po celý den a zároveň si zachovat nalíčení, bývá v letních vedrech téměř nadlidský výkon. Jsou dny, kdy je prostě nejlepší se vůbec nelíčit, pokud se ale bez make-upu neobejdete, máme pro vás pár tipů.

Bez fixátoru ani ránu Fixátory make-upu jsou v poslední době hodně oblíbené, a to nejen v létě. Slibují, že udrží vaše líčení na svém místě klidně celou noc, pokud vyrazíte na večírek. Tyto sliby berte samozřejmě s nadsázkou, pravdou ale je, že službu vám určitě prokážou, hlavně v létě. Samozřejmě nemůžete počítat s tím, že se ráno nalíčíte, celý den budete běhat na slunci, pak vyrazíte na cvičení a večer bude make-up jako nový. Pokud ale před sebou máte poklidný den, pomůže vám fixátor udržet svěží líčení až do večera, horku navzdory. Poté, co se nalíčíte, chvíli počkejte, než se make-up ustálí a poté ho ze vzdálenosti zhruba dvaceti centimetrů nastříkejte přes celý obličej. Nezapomeňte ho předtím protřepat! Po aplikaci je také dobré si ubrouskem opatrně otřít rty, jelikož fixátor má tendenci zanechávat na ústech bělavý povlak.

Jak na řasy? Ideální by se samozřejmě mohla zdát voděodolná řasenka. Ta se však nedoporučuje používat na denní bázi, protože se špatně odličuje a jejím odstraněním vyvíjíte přílišný tlak na oční okolí, který vede k rychlejší tvorbě vrásek. Klasická řasenka se ale zase v horku a potu může rozpíjet a zanechávat na víčkách nevzhledné stopy. Pokud tedy chcete být bez starostí o řasy, nechte si je v kosmetickém salónu obarvit a natočit, případně i zahustit. Tak budete mít klid minimálně na několik týdnů.

Odmastěte se Někdy jsou horka taková, že ať děláte, co děláte, vaše pleť je mastná a leskne se. V takové situaci vás pak zachrání malí pomocníci v podobě matujících papírků. Jsou to malé savé ubrousky na jedno použití, které stačí přiložit na obličej a vsáknou veškerou mastnotu. Obsahují transparentní pudr, který zajistí zmatnění pokožky a zároveň nezanechá stopy, ani neporuší make-up. Matující papírky se prodávají v malých baleních, takže se vejdou i do těch nejmenších kabelek a poslouží, když je nejhůř.

Mlha na obličej Vlivem slunce a horkého počasí má pleť tendenci ztrácet vlhkost na v průběhu dne začne vypadat unaveně a ochable. Tento problém vám může pomoct vyřešit pleťová voda nebo mlha. Je to v podstatě aerosol, který si můžete kdykoliv přes den nastříkat na obličej a vaše pleť tak dostane potřebnou dávku hydratace, minerálů a osvěžení. Dnes už seženete hydratační mlhy určené na plať s make-upem, takže si svoje líčení neporušíte.