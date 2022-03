TEREZA (40): Dlouho jsem hledala lásku, k partnerovi mě přivedl pes

Někdy je snaha najít lásku marná a ten pravý ne a ne se objevit. Když už to vzdáte, objeví se zčistajasna ve chvíli, kdy to čekáte nejméně. Tereze k lásce dopomohl její mazlíček!

S tehdejším přítelem jsme spolu byli už od střední školy. Nikdy by mě nenapadlo, že by se naše cesty někdy rozešly. To se ale bohužel stalo, když mi po deseti letech vztahu sdělil, že si našel někoho jiného.

Dlouho mi trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala a pak pevně doufala, že i já brzy najdu své štěstí. Jenomže roky ubíhaly a já byla stále sama. Pár milostných vzplanutí tam sice bylo, ale měla spíš jepičí život.

Hledání toho pravého bylo těžší, než jsem si myslela. Dokonce jsem nabyla dojmu, že jsem své nejlepší roky promarnila s někým, kdo za to vůbec nestál.

Kolem sebe jsem měla jen zadané muže a ti, co byli volní, byli naprostí zoufalci. Zkusila jsem se seznámit i na internetové seznamce, ale většinou mi chodily jen nabídky na sex na jednu noc.

Podle návodů na internetu jsem zkoušela snad všechno – začala si užívat single života, chodila na jógu, na party s kamarádkami. Nic z toho ale nepomáhalo a naděje mě začala pomalu opouštět. Už jsem si i myslela, že je chyba snad ve mně.

Svou snahu jsem nakonec vzdala a rozloučila se s představou, že bych snad mohla narazit na svého prince na bílém koni. Abych nebyla tak sama, pořídila jsem si do bytu pejska z útulku, kterému jsem říkala Ben. Máma si ze mě dělala legraci, že stejně zůstanu sama a pes mi nepomůže. Podle ní jsem se málo snažila. Aby toho nebylo málo, tak mi můj milovaný Beník onemocněl.

Na veterinární klinice jsem nějakou dobu byla skoro jako doma. Díky tomu jsem se ale seznámila se sympatickým veterinářem, se kterým jsme si padli do oka.

Když se Ben konečně uzdravil, přinesla jsem panu doktorovi zrnkovou kávu za odměnu a on se konečně osmělil a řekl, že ji přijme jen tehdy, když ji bude moct někdy uvařit i mně. A tím začala naše love story, která trvá dodnes.