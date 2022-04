TEREZA (40): Mám dítě s ženatým mužem. Jeho žena dělá, že nic neví!

Tereza má šestiletého syna s ženatým mužem, jeho žena o tom ví, ale milenku svého manžela ignoruje a dělá, že se jí to netýká. Tereza by ráda měla normální rodinu, neví však, jak toho docílit.

Tomáškovi bylo v březnu šest let. Tento rok nastoupí do první třídy. K narozeninám tedy dostal aktovku, penál a od svého tatínka také značkové kopačky a balon. Radim vozí Toma dvakrát týdně na fotbal, což si evidentně velmi užívá. Je bývalý druholigový hráč a velký fanda Slavie.

Doma má dvě dcery, ty pochopitelně o fotbal zájem nemají. Jejich matka, Romanova manželka, je trochu extravagantní výtvarnice a obě slečny jdou v jejích šlépějích. Sport je absolutně nezajímá, což Radima velmi mrzí.

Náš syn mu vše bohatě vynahrazuje. Hraje fotbal, od kojeneckého věku chodí na plavání a se mnou také do fitka, kde dělám recepční a on je tam jako doma. Myslím, že kdybychom s přítelem žili, byli bychom šťastná rodina.

Hodíme se k sobě i vzhledem a také praktickým a pragmatickým pohledem na život, což se, myslím, o něm a o jeho ženě říct nedá. Jsou typově úplně jiní! Ona je sice docela hezká, ale má trochu podivný styl oblékání a zvláštní přístup k životu. Je zkrátka bohémka a více než péče o domácnost, rodinu a o ni samotnou ji zajímá umění. A k tomu vede i své dcery.

Radim si občas postěžuje, že je doma neustále chaos a nepořádek, holky stále něco malují, modelují, natírají či obarvují. Dokonce se několikrát stalo, že mu omylem obarvily jeho oblečení.

Jediný aktivní pohyb, který jeho dcery mají, je jízda na koni. Víkendy děvčata tráví obvykle se svou matkou na chatě, kde mají v místním jezdeckém klubu ustájeného vlastního koně! Toho jim bez Radimova vědomí a souhlasu koupila matka jeho ženy – přítele ten „ženský spolek“ neuvěřitelně ničí. „I toho psa máme fenu, ještě že se ti narodil kluk, jinak bych se asi zbláznil,“ řekl mi jednou Radim.

O to víc nechápu, že své manželství přítel neukončí. Jeho žena a dcery by si evidentně bez něj žily v podstatě stejně jako nyní s ním. Jenže můj Roman by prý měl výčitky! Jeho rodiče se totiž rozvedli a on to jako dítě velmi těžce nesl, a tak to nechce způsobit svým dcerám.

Mnohem více ale nechápu jeho ženu. Ta o mně a malém zcela jistě ví. Nejsem na to úplně hrdá, ale během svého vztahu s Radimem jsem ji třikrát kontaktovala. Poprvé, když jsem otěhotněla. Pak když se narodil malý a naposledy před rokem. Dvakrát jsem jí napsala, ale ona absolutně nijak nereagovala – prostě e-maily i synovy fotky ignorovala.

A nyní jsem se o kontakt pokusila počtvrté a zavolala jsem jí. Nechala mě mluvit. Když jsem domluvila – řekla jsem jí o synovi i o tom, že jsme s přítelem sedm let šťastní – odpověděla jednou větou! „Pokud mi nechcete říct ještě něco dalšího, tak mě omluvte, mám rozdělanou práci. Na shledanou!“

Naprosto netuším, co si o tom myslet. Snad jen, že to byl promyšlený záměr; ta žena mi chce dát zřejmě najevo, že jsem pro ni zcela bezvýznamná. Radim o tom, že jsem třikrát kontaktovala jeho ženu, nic netuší, neřekla jsem mu to a ona evidentně také ne. Kdyby to věděl, zlobil by se, to vím na sto procent.

Po posledním telefonu mám ale velkou chuť vše konečně otevřít. Přítel se však hovorům o rodině vyhýbá, odmítá o své ženě až na občasné stížnosti mluvit. Zdůrazňuje, že je to výhradně jeho věc. Dříve jsem to akceptovala, ale čím dál víc to vidím jinak. Jen jeho věc to rozhodně není!

Odmítám se o něj už neustále dělit. Tráví u nás často víkendy, byt jsme v podstatě zařizovali hlavně dle jeho vkusu, vařím mu, někdy i peru a začínám mít pocit, že to té jeho snad i vyhovuje! Jenže po posledním hovoru s tou ženou je mi jasné, že pokud vše nezačne řešit přítel, není možné celou situací pohnout dál.