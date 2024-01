TEREZA (65): Syn utrpěl těžký úraz, mojí péče ale už zneužívá. Kolabuji z něj!

Každá matka chce pro své dítě to nejlepší, přitom si někdy neuvědomí, že ho neustálou pomocí připravuje o samostatnost. To zjišťuje i paní Tereza, které ubývá sil a neví, jak dál s péčí o syna.

Před patnácti lety odešel můj nejstarší, tehdy čerstvě třicetiletý syn s manželkou a synkem na pískovnu užít si letního dne u vody. Od vody už se nevrátil, snacha mi přišla říct, že synovi skočil někdo z koupajících se mladíků na záda a nikdo si ani nevšiml, že se něco stalo. Teprve po chvíli snacha zjistila, že se syn neobjevuje, zburcovala okolí, a nakonec lidé syna našli a vytáhli z vody. Povedlo se ho oživit, ale nebyl schopen se ani posadit, a z koupaliště ho odvezla sanitka do nemocnice. Rozjeli jsme se tam s manželem, a po pár hodinách čekání, kdy syn musel podstoupit různá vyšetření, jsme se dozvěděli zničující zprávu: poškozená mícha ochrnutí od krku až po konečky prstů dolních končetin.

Kdo něco podobného nezažil, neumí si představit, co to s člověkem udělá, když se dozví, že jeho dítě bude už navždy odsouzeno k nehybnosti a neustálé asistenci druhých. Ale vzdát se vší naděje se nechce nikdy, a tak jsme přece jen trošku doufali, že se stane aspoň malý zázrak, který situaci zlepší.

Po první operaci páteře byl verdikt lékařů stále neveselý. Sdělili, že rehabilitace bude dlouhá a jistota, že syn by mohl hýbat alespoň hlavou a rukama, zatím vlastně žádná. Trvalo to rok a půl, než syna propustili z poslední nemocnice do rehabilitačního centra (dalších několik měsíců), a my jsme každý sebemenší pokrok sledovali s napětím. Po všech těch procedurách a cvičeních mohl syn ovládat celkem dobře hlavu a mírně se mu zlepšila hybnost rukou, takže udržel pohárek a mohl se napít pomocí brčka. Ještě nějaký čas pak strávil v centru Paraple a bylo jasné, že půjde domů.

My jsme mezitím prodali chatu, abychom mohli zřídit v přízemí našeho domku bezbariérový přístup do místností, přestavěli jsme koupelnu a WC tak, aby je mohl používat, protože bylo jasné, že bez vozíku už se nikdy neobejde. V té době už ho opustila manželka a se synkem se po krátkém rozvodovém řízení odstěhovala do sousedního města a založila si novou rodinu. Museli jsme oželet i vnuka, veškerou naši péči potřeboval syn.

Z počátku bylo jasné, že je na tom mnohem lépe, než jsme mysleli, sice potřeboval pomoci se vstáváním a oblékáním, ale na vozíku se pohyboval po bytě dobře. Ovšem tehdy jsem začala chybovat – abych mu žití usnadnila, tahala jsem ho z postele na vozík, jídlo mu předložila nakrájené na kousky, všechno uklízela, a když po čase odmítl domácí asistentku na cvičení, cévkování a osobní hygienu, všechno jsem vzala na sebe. Nakonec jsem běhala celé dny jen kolem syna - …“mámo, kafe,… „mámo, sušenky“….“mámo pojď mě otočit“ a další a další příkazy. Nic prý nemůže, ale otevřít si pivo a zapálit si na terase cigaretu mnohokrát za den, to mohl. Slepá a hluchá jsem sloužila a pečovala celé roky a vůbec mě nenapadlo, že je něco špatně.

Do toho onemocněl manžel a nečekaně náhle zemřel, takže jsem na všechno zůstala úplně sama. Začala jsem mít zdravotní potíže, ale návštěvu lékaře jsem stále odkládala, v představě, že nemůžu syna svěřit někomu ani k pohlídání. Stal se z něho řádný despota a nepříjemný, zapšklý člověk, nepoděkoval za nic, a když jsem nadhodila, že leckdo s postižením se nevzdal, cvičí, našel si kamarády mezi hendikepovanými, odpovědí mi bylo buď mlčení, nebo urážky. Mně se mezitím přitížilo, že jsem nezvládla ani malý nákup. Chtěla jsem, aby syn dojel na elektrickém vozíku aspoň do blízkého obchodu, odmítl.

Nakonec jsem jednoho dne zkolabovala, lékaři zjistili, že mám několik závažných neduhů, které je třeba léčit a nařídili mi šetřit se, klid a žádný stres. Zatím jsem v nemocnici a o syna se mezitím jakž takž stará můj prostřední syn s manželkou, ale budu muset situaci vyřešit určitě s pomocí asistenční služby, sama bych už nemohla. Nemám sílu syna zvednout a celodenní péče mě už dřív vyčerpala úplně. On všechno odmítá, ale budu muset být neústupná, i když dobře vím, že jsem to zavinila svou přehnanou péčí.