Terezie (45): Rakovinu jsem dostala kvůli komplikovanému vztahu s otcem

Terezie je jedináček, dnes dospělá žena, celý život si ale dává za vinu, že se vůbec narodila. Že se narodila otci, který si přál syna. „Maminka mi vyprávěla, že táta toužil po synovi, a když jsem se narodila, tři dny nepřišel domů. Ne, že by mě oslavoval, opil se ze smutku,“ vypráví Terezie. Jejich vztah byl komplikovaný natolik, že spolu téměř nemluvili. „Představte si, že žijete pod jednou střechou s někým, koho milujete a toužíte, aby on miloval vás, jenže dotyčný vás ignoruje, odpovídá vám jednoduchými větami, na jakýkoliv fyzický kontakt reaguje odtažitě, nedává najevo žádné emoce, dokonce ani tu nenávist. Kdo by tohle vydržel,“ ptá se Terezie.

Toužila po otcově lásce

Celý život se tatínkovi chtěla zavděčit, chtěla si s ním povídat, mazlit se s ním, znát jeho názor. Ničeho z toho se jí nedostalo. Dokonce ani po letech, když už byla dospělá a otec vážně onemocněl. „Když vidím, jak se ve filmu vždycky všichni usmiřují na smrtelné posteli, tiše závidím. Přesně to jsem si přála, i když odpustit bych měla spíš já tátovi. To jsem ale tehdy v sobě potlačovala, tak jako veškeré své další emoce. Odkoukala jsem to zřejmě od něj. Brečívala jsem večer do polštáře, mámy jsem se bála zeptat, proč mě táta nebere, a i když už naši druhé dítě neměli, protože mamince se nedařilo znovu otěhotnět, přála jsem si, aby byl v naší rodině ještě jeden člen, který by tu šílenou situaci a dusivou atmosféru konečně zastavil.“ Tehdy Terezii nenapadlo vyhledat psychologa, nesvěřila se dokonce ani nejlepší kamarádce.