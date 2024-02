TEST: Jak dlouho budete žít? Spočítejte si, kolika let se dožijete

Zatímco ještě v 19. století byli lidé ve čtyřiceti starci a stařenkami, kteří odcházeli na vejminek, dnes kolikrát čtyřicátníci teprve zakládají rodiny a často mění i kariéru a přemýšlejí, jak naloží se životem. Podle statistik jsme totiž ve čtyřicítce pravděpodobně teprve lehce za polovinou svého života. Důvodů delší délky života je celá řada. Lepší lékařská péče, méně manuální práce, lepší strava, lepší životní prostředí než v průmyslových oblastech 19. století. Podle studie harvardských vědců, kteří zkoumali 150 stoletých lidí, je však nejdůležitější celkový životní styl. Epidemiologické studie mimo jiné ukázaly, že nekuřáci mají život delší minimálně o pět let, vegetariáni o sedm, naopak ten, kdo pije denně více než dvě sklenice alkoholu, si zkracuje život o šest let.

Pokračování 3 / 3

Výsledky testu

Teď sečtěte kladné body, odečtěte záporné a výsledek (kladný nebo záporný) vydělte pěti. Výsledné číslo přičtěte nebo odečtěte od věku 84 let pro muže a 88 let pro ženu a dozvíte se, jak dlouhý život vás pravděpodobně čeká. Pokud například získáte 38 záporných a 23 kladných bodů, výsledkem bude číslo 15. To vydělíte 5, vyjdou vám 3. Žena v tom případě odečte od čísla 88 číslo 3; dožije se tedy 85 let. Následující řádky vám podrobněji vysvětlí, jak jste na tom se zdravím v souvislosti s dosaženým výsledkem. Naše modelová žena patří do kategorie "až o 7 let navíc".

Až 14 let navíc

Po svých předcích jste zdědili dobré předpoklady (osoba, jejíž příbuzní zemřeli v 90 letech, má čtyřikrát větší šanci, že se tohoto věku také dožije). Váš otec se zřejmě vyznal ve zdravém životním stylu a matka zase rozuměla výživě. Předali vám dobré rady, železné zdraví, zdravé návyky (aktivní život, dobrý spánek, silnou vůli, stravování s malým obsahem tuků a masa...), nejspíš nežijete ani v přílišném stresu. V každém případě jste na dobré cestě vstoupit do klubu stoletých.

Až 7 let navíc

Není to špatné (zvlášť když se blížíte k těm sedmi). Jste na tom docela dobře (v této chvíli!), vezmeme-li v úvahu často znečištěné životní prostředí a stresující okolí. Hrozí vám však, že váš „třetí“ život (v důchodu, po 65 letech věku) může být strastiplný, pokud neuděláte nic, abyste se zbavili svých zlozvyků a získali zdravější návyky - pravidelné kúry vitaminem E a selenem, vyváženější strava, víc spánku...).

Až o 12 let méně

Nejdete dobrý směrem. Máte špatné životní podmínky (smog, stres...), špatné stravovací návyky (příliš mnoho tuků, masa, málo vlákniny...), pochybný životní styl (málo pohybu, káva, tabák, alkohol...). Rizika se sčítají. Je nejvyšší čas to změnit, jinak můžete očekávat, že se dožijete nanejvýš 74 let, což je sice v současnosti průměrná délka života, ale za 20, 30 nebo 40 let se lidé budou dožívat o pět až 10 let víc, protože střední délka života se každý rok prodlužuje o 3 měsíce.

Až o 24 let méně

Špatné zázemí, problematické životní prostředí, špatné návyky, bídný životní styl... Váš život je v nepořádku. Pokračujte stejným způsobem a dožijete se stejného věku jako lidé ve třicátých letech minulého století (tzn. 60 let), navíc v tomto věku budete ve stejném biologickém (i psychickém) stavu jako dnešní pětasedmdesátníci, možná ještě v horším. Takže se vzpamatujte, je víc než nutné začít se změnami a zvyknout si na zdravý život, pokud chcete žít déle a lépe.