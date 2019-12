Test osobnosti: Co o nás prozradí náš vánoční stromeček?

Proč to nezkusit? To je motto vašeho života. Rádi cestujete, poznáváte nové lidi a zkoušíte nové věci. Co na tom, když zjistíte, že to není ono. Někde o kus dál na vás jistě čeká něco hezkého. Vaši přátelé na vás milují optimistický přístup k životu, jen někdy jim může být líto, že na ně nemáte tolik času, kolik by si oni představovali.

Mix stylů

Na vašem stromku najdeme ozdoby, které na něj ještě věšela babička. Pak pár dalších, co jste pořídili ve výprodeji v IKEA, řetězy, které vyrobily děti ve školce, svatý obrázek z dovolené v Itálii a tak dále a tak dále. Jste člověk, který ví, co chce. Nenecháte se ovlivnit okolím, vy máte ve svých prioritách jasno. To, co se vám líbí, klidně vpustíte do svého života, lhostejno, co si o tom myslí ostatní. Oporou vám jsou vaši nejbližší a pro ně jste také schopni obětovat své představy i pohodlí.