Test osobnosti: Co uvidíte na obrázku jako první, odhalí vaši povahu

Pohodář, nebo stresař?

Teorii osobnosti typu A a typu B zavedl Meyer Friedman a Ray Rosenman v 50. letech 20. století. Co to podle nich znamená? Ti, kteří spadají do osobnostního spektra typu A, jsou více motivováni, ambicióznější a cílevědomější. Je také pravděpodobné, že budou více stresovaní a náchylnější k duševním poruchám a fyzickým onemocněním.

Na druhém konci spektra jsou lidé, kteří spadají do osobnostního typu B. Jsou to lidé, kteří jsou více uvolnění, jdou s proudem a žijí v přítomnosti. Umí si užít cestu i cíl. Tvrdí se také, že lidé typu A s větší pravděpodobností trpí mentálními poruchami a srdečními chorobami než lidé typu B. Je to dáno jejich vysoce stresujícím životním stylem. Samozřejmě existuje i přechodný typ mezi skupinami A a B. Podle odborníků dnes většina lidí spadá do spektra typu A. Kam patříte vy? Podívejte se na úvodní obrázek – optickou iluzi a jaká první věc na obrázku upoutala vaši pozornost?