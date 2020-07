Test osobnosti: Co vidíte na obrázku? Prozradí to, co potřebujete od partnera

Co skutečně potřebujete od svého partnera, abyste byli spokojení a měli pocit, že váš vztah je smysluplný? Je to více respektu, zájmu, porozumění, či více svobody? Pokud v tom nemáte jasno, podívejte se na tento vizuální test osobnosti a otestujte se. Níže najdete v plné velikosti obrázek, který vám odpoví.

Všichni máme určité emocionální potřeby, které chceme, aby v partnerském vztahu byly naplněny. Mezi ty hlavní potřeby patří láska, respekt, nezávislost, důvěryhodnost, materiální zajištění, umění naslouchat, spolehlivost. Když jsou tyto potřeby uspokojeny, cítíme se fajn, milovaní a žádoucí. Někdy máme pocit, že to není ono, ale vlastně nedokážeme říct, co nám chybí. To je důvod, proč je test vizuální osobnosti perfektním řešením, abyste získali potřebný přehled o svých potřebách ve vztahu. Výsledek vám pomůže lépe porozumět sobě samému, ale také získat jasnou informaci o tom, po čem skutečně ve vztahu toužíte. Zábavný vizuální test osobnosti je založený na optické iluzi. Podívejte se tedy nahoře na obrázek a první, co uvidíte, tyto vaše potřeby v partnerském vztahu odhalí. Pokud jste jako první viděli… listujte článkem dál, v jednotlivých kapitolách najdete odpovědi.

Tvář muže: Toužíte po uznání a pochopení Všimli jste si jako první tváře muže? Pokud ano, pak to znamená, že jste pracovitý člověk, který se snaží být respektován, obdivován a oceňován svým okolím. Pro vás to však není nijak složitá výzva, protože snadno druhé pochopíte tím, že je pozorně sledujete. To vám pomůže lidi snadněji oslovit. Tato jedinečná dovednost může být užitečná, ale taky to neznamená, že jste falešní a děláte jen to, co se vám hodí. Jednoduše jste jen opatrní ohledně toho, jak se prezentujete lidem a jak vás vnímají. Často to ale díky tomu může vypadat, že jste tajemnější, než skutečně jste. Protože vás nikdo nepozná zcela stoprocentně, nerozumí vám na hlubší úrovni. To může být problém zvláště ve vztahu, protože chcete, aby vám váš partner více porozuměl. Vzhledem k tomu, že jste poněkud komplikovaný jedinec, je pro vašeho partnera velmi obtížné vám porozumět, a to hlavně proto, že mu ukazujete jen konkrétní aspekty své osobnosti. Jakmile mu ale dáte příležitost a dostatek času, určitě vám porozumí. Buďte trpěliví a pokuste se partnerovi odhalit všechny aspekty své povahy. Pak budete milováni, zbožňováni a oceňováni.

Osobu v kabátě: Toužíte po úplném přijetí Pokud jste si všimli jako prvního muže v kabátě, znamená to, že v sobě máte hluboký vnitřní smutek. I když to nemusí naznačovat, že jste v depresi, znamená to ale, že ve svém srdci cítíte hluboce zakořeněný smutek. Máte jasnou představu o realitě života a uvědomujete si, že rovnováha mezi štěstím a smutkem je zásadní pro smysluplnou existenci. Víte, co začíná, taky jednou skončí, stejně jako všechno v životě, a to vám umožní ocenit i malé věci v životě. Ve vztahu potřebujete úplné přijetí od svého partnera. V seznamování a vztazích se vám dosud zřejmě nepodařilo najít osobu, která vás přijme z celého srdce a miluje vás proto, kým skutečně jste. Většina vašich bývalých partnerů nedokázala porozumět vaší melancholické povaze, protože se více soustředili na to, aby vás nějakým způsobem „opravili" k obrazu svému. Potřebujete někoho, kdo dokáže ocenit vaši hlubokou melancholickou povahu a uvidí skutečnou krásu vaší osobnosti.

Dítě na stole: Toužíte po bezpečí a pocitu jistoty Viděli jste jako první malé dítě? Pokud ano, znamená to, že se ve vztazích a životě obvykle cítíte bezmocní. Není to tak, že se neumíte postarat sami o sebe nebo že nejste zodpovědní. Jste však zranitelní a bojíte se, že věci se můžou kdykoli změnit. Cítíte se často úzkostně a snadno se stresujete, špatně také spíte. Útěchu nacházíte v pláči a pláčete dost často. Abyste byli ve vztahu spokojení, musíte cítit, že vztah je skutečně dobře „živený". Musíte se cítit milovaní a v bezpečí. To je to, co vaše srdce opravdu chce od partnera. To ale neznamená, že potřebujete chůvu. Potřebujete partnera, který vám porozumí a bude si vědom vašich emocionálních potřeb. Potřebujete někoho, kdo se o vás postará a kdo vám dá pocit bezpečí a jistoty. Někoho, kdo vás bude podporovat i v těžkých chvílích. Chcete někoho, kdo bude stát po vašem boku a dokáže těžkosti života „odlehčit". Potřebujete silného partnera, který bude ve vašem životě pilířem, o který se můžete opřít.

Kouzelníka čtoucího knihu: Musíte cítit duchovní propojení Všimli jste si jako prvního kouzelníka s kloboukem? To znamená, že se intenzivně zajímáte o svůj minulý i současný život. Jste duchovní člověk, ale nemusí to nutně znamenat, že jste věřící a chodíte do kostela. Možná se zajímáte o různá náboženství, věříte v sílu vesmíru nebo Boha, ať už to chcete nazývat jakkoli. Jste motivováni a toužíte se o životě dozvědět co nejvíc. Přemýšlíte o tom, zda naše vědomí žije dál i po smrti. Z tohoto důvodu toužíte i po intenzivním duchovním spojení ve vztahu. Pro vás je doslova zásadní, abyste se svým partnerem sdíleli hluboké a smysluplné pouto, i když nemusíte sdílet stejné náboženské nebo duchovní přesvědčení. Cítíte se však přitahováni zvídavými a přemýšlivými lidmi, kteří se rádi dozvídají o různých duchovních aspektech života, světa a celého vesmíru. Chcete partnera, který sdílí tohle vaše nadšení. Pak budete šťastní.