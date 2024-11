Testovali jsme pro vás: doplňky stravy se sílou bylinek, které pomohou nejen na nervy

Kozlík plus – Vitamíny na nervy

Kneipp doplněk stravy Kozlík Plus s extraktem z kořene kozlíku lékařského a vybranými vitamíny skupiny B je vhodným pomocníkem v boji se stresem a napětím. Denní dávka pokrývá doporučené množství vitamínů B1,B2, B6 a B12, které mají příznivý vliv na udržení správné funkce nervového systému.

„Jsou dny, kdy je toho prostě moc, někdy se dostanu do situace, že mě zachvacuje drobná panika, jak to všechno dám. Mám několik způsobů, jak se s takovou situací vypořádat, a přijde mi, že od té doby, kdy jsem začala testovat Kozlík plus, mi ty reakce naskakují trochu rychleji nebo jdou snáz. Neřekla bych, že jsem klidnější nebo vyrovnanější, naštvu se a zpanikařím ze stejných věcí, jen mi jde lépe si v té situaci uvědomit, že nejde o život. A 199 korun na 40 dní je za takového pomocníka opravdu super cena.“ hodnotí produkt spokojeně redaktorka Irena.