Tibetské mísy zklidní vaše tělo i mysl. Jak fungují a jak na ně hrát?

Tibetské mísy jsou skutečný zázrak, mají totiž komplexní léčebný vliv na celý náš organismus. Jde vlastně o specifický hudební nástroj s hlubokým duchovním působením, kdy se při hraní vytvářejí příjemné zvuky a také pozitivní vibrace. Meditaci s tibetskými mísami stojí za to vyzkoušet! Poradíme vám, jak na to.

Odkud se tibetské zpívající mísy vzaly?

Tibetské zpívající mísy mají původ v Tibetu a Nepálu, kde se objevily už v polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem. Tehdy se používaly při rituálech, které uváděly lidi do stavu meditace, relaxace a vnitřní rovnováhy. Do západního světa se dostaly až ve dvacátém století. Tyto mísy se nejčastěji vyrábějí ze sedmi kovů, které představují sedm tradičních astrologických planet. Mohou se ručně tepat, lít či soustružit. Při hraní vytvářejí zvuková energetická pole, která naplňují prostor pozitivní energií. Zjednodušeně lze říct, že mísy jsou typem zvonu či rezonátoru, který rozšiřuje zvukové a energetické vlny.

Mísy a zvuky

Pokud je budete chtít pořídit, hledejte je pod názvy tibetské zpívající mísy, tibetské mísy, případně zpívající mísy. Podstatné je, že existují různé tvary a velikosti, ale také tloušťky stěn. I proto každá z nich zní jinak. Aby ale mísa dobře zpívala, musí mít pravidelný tvar a všechny její ohyby by měly být harmonické.

Rozsah tónů závisí na tloušťce stěn a na složení litiny. Čím jsou stěny silnější, tím jsou zvuky výraznější a zřetelnější, čím jsou tenčí, tím lépe slyšíte vysoké tóny. Zvuky by měly znít čistě a jasně.

Jak funguje tibetská mísa?

Pokud jste už někdy slyšeli hru na tibetské mísy, víte, že zvuk, který vydávají, skutečně velmi silně působí na náladu. Harmonizuje totiž prostor, čistí ho a předává klid. Zvuk zpívajících mís vám lépe navodí stav meditace a dokáže obnovit pořádek uprostřed negativních vibrací – stačí si jen sednout, lehnout, uvolnit se a otevřít se těmto zvukům.

Jak hrát na tibetské mísy

Hraní na zpívající mísu jsem si sama vyzkoušela: i když to vypadá snadné, není to tak. Jestli chcete, aby mísa zpívala, musíte použít jeden ze dvou způsobů – tření nebo údery, k obojímu se používá speciální rezonátorová tyč. Ta vzhledově připomíná paličku hmoždíře. Snažíte se s ní mísu jemně obkroužit po vnějším okraji. Lze hrát současně na více mís, pak je dobré rozmístit je vedle sebe, sednout si mezi ně na polštářky a hrát. To už ale zvládají opravdu pokročilí hráči. Aby mísa zpívala, měli byste mít zápěstí v jedné pozici a neměnit tlak na stěny. Pohyby musí být plynulé, aby byl zvuk nepřerušovaný. Intenzita se dá měnit rychlostí tření.

Pokud jste naprostí začátečníci, na misku udeřte. Vytvoří se základní tón, teprve potom zkuste mísu třít a vytvářet další zvuky. Byla jsem svědkem doslova nádherné hudební kompozice, kterou vytvořila hra na několik misek různých velikostí, a skutečně jsem se cítila jako znovuzrozená. Tibetskou mísu si samozřejmě můžete koupit a hrát na ni doma. Měli byste si ji ale nejprve vyzkoušet, zjistit, zda s vámi rezonuje. Když necítíte nic zvláštního nebo je vám zvuk dokonce nepříjemný, nekupujte ji. Zvuk vám musí přinášet pozitivní energii a musí se vás dotknout. Nevíte, jak na to? Přihlaste se do meditačního kurzu s tibetskými mísami, kde vám ukážou, jak na to.