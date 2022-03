Tibetský horoskop prozradí, kdy budete mít úspěch, s kým se přátelit a s kým ne

Tibetský horoskop vychází z čínské astrologie, konkrétně od tibetských mnichů, kteří ho vytvořili už před stovkami let. Co se z něj dozvíte? S kým se máte přátelit, komu se raději vyhnout, které dny jsou pro vás šťastné a kdy budete mít úspěch. Prý je to nejpřesnější horoskop ze všech, opravdu funguje! Horoskop pracuje s rokem narození, takže se dobře podívejte, jak na vás tenhle netradiční horoskop sedí.

Jací jste: Z hlediska citů jste velmi nebezpeční. Patříte mezi velké svůdce, kteří nedávají v ničem šanci. Muži velmi často pohrdají láskou a ženy se nerozpakují vyhledávat avantýry. Ženy rády zneužívají slabší typy a nikdy nedají najevo to, co si opravdu myslí. Jsou velmi charismatické.

Jací jste: Lidé, kteří patří do tohoto znamení, bývají samotářští. Nestojí o velké davy a společenství lidí, raději se pohybují mezi zvířaty. Nemají rádi, když jsou k něčemu nebo do něčeho tlačeni, to berou jako útok na svou osobní svobodu. Mají raději samotu a ticho.

Životním cílem je žít pro někoho a kvůli němu. Jste alergičtí na to, když se druhým ubližuje, preferujete menší společnost, ale chcete v ní vyniknout, protože máte rádi komplimenty. Práce v kolektivu vám není blízká, máte totiž obvykle vysoké pracovní tempo a ostatní vás zdržují. Hodíte se do vedení firem, protože umíte ostatní motivovat.

Jací jste: Lidé narození v tomto znamení jsou věrní, něžní, nesnášejí pomluvy a intriky. Přáli by si žít v růžovém světě, který si vybájili. Mají rádi určité pohodlí, ale v životě musejí čelit mnoha výzvám. Nesnášejí nudu a jsou zoufalí z nečinnosti. Jsou přívětiví a dochvilní, milují elegantní chování, noblesu a nádech starých dob. Jejich duše je romantická a v dnešní době tím mohou trochu trpět. Myslete tedy na to, Jezerní želvy, že ne všichni kolem vás jsou stejně milí.

Horké slunce (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Jací jste: Jsou to lidé plní síly a energie. I když jim naložíte nejtěžší úkoly a povinnosti, vždycky to nějak zvládnou a dotáhnou do konce. Berou to totiž jako výzvy, které chtějí překonat. Mají v sobě sportovního ducha a neradi prohrávají. Jako partneři jsou skvělí, protože blaho rodiny je pro ně vším.

Chtějí žít perfektní život, snaží se proto nevyhledávat konflikty. Potřebují klid, aby se mohli realizovat, nesnášejí nátlak. Těžko zvládají nemoci – i taková rýma je dokáže rozhodit. To kvůli tomu, že se bojí, že by přišli o svou sílu a museli by přiznat slabost.

S kým se přátelit: s Koženým náramkem

Na koho si dát pozor: na Ochránce ohně

Šťastná čísla: 12, 24, 26

Kdy se vám bude dařit: říjen