TIMEA (43): Muži mě milují, dokud jsou na dně, pak mě opouštějí

Dokud byl Roman nemocný a nezabezpečený, vztah s Timeou fungoval na jedničku. Jakmile si dal život dohromady, jeho city ochladly.

Na začátku překypoval náš vztah nevyčerpatelnou energií, přitažlivostí a láskou. Seznámili jsme se úplně obyčejně – přes seznamku. Byl jedním z mnoha, s nimiž jsem si psala, ale jediný, se kterým jsem se shodou okolností nakonec sešla. Což byla spíš náhoda, další tři schůzky prostě neklaply. Hned na prvním „rande“ jsme si padli do oka a přestali jsme hledat dál.

Roman to neměl v životě vůbec lehké, v dětství mu zemřela maminka, vychovával ho otec, který se rád napil. Nebyl alkoholik, to asi ne, chodil normálně do práce, na mol byl vždy „jen“ od pátku do neděle. Roman se od svých deseti let v podstatě staral sám o sebe.

Když bylo Romanovi šestnáct, přibyla k nim do domácnosti Anežka, o generaci mladší partnerka jeho otce. Chvíli vše vypadalo idylicky. Anežka měla roční holčičku a přítel rád vzpomínal na dobu, kdy měl pocit, že žije v úplné a fungující rodině.

Uběhly dva tři idylické roky a přítelův otec se začal opět v pátek „ztrácet“ a objevovat až v neděli navečer. Čas od času zmizel i v polovině týdne. Anežka to nesla těžce, nastoupila do práce, malá do školky, nebylo lehké vše bez podpory partnera zvládat. Úplně sama na domácnost ale nebyla, otcovy povinnosti převzal zcela přirozeně Roman. Bohužel je přebral úplně ve všem…

Když prasklo, že Anežka a Roman mají poměr, celá domácnost se zhroutila jako domeček z karet. Otec Anežku vyhodil, ta se odstěhovala k rodičům na Slovensko, kam s ní přítel nemohl. Ještě studoval. Díky píli se dostal jako jediný z rodiny na vysokou a moc stál o to ji dokončit.

Za svou láskou ale jezdil a chtěl si ji vzít, až dostuduje. Anežka nepočkala, rok a půl po odstěhování se vdala. Přítel si tehdy sáhl na život. Vše bylo těžké, s otcem sice stále bydlel, ale nekomunikovali spolu, nikoho jiného blízkého neměl.

Během ročního boje s bolavou duší se u Romana objevily zdravotní problémy související s vrozeným onemocněním ledvin, o němž nic netušil. Nemoc byla pozvolná, avšak devastující a nakonec si vynutila transplantaci, ale to už jsme byli spolu.

V době našeho seznámení bydlel přítel ve sdíleném bytě s dalšími dvěma muži. Neměl rodinu ani přítelkyni, s otcem měl špatný vztah. Nicméně pracoval, měl koníčky a dbal o sebe, jinak bych do vztahu nešla.

Zpočátku jsem byla i přes veškeré sympatie opatrná, ale brzy jsme v tom byli oba až po uši. Nesmírně jsme si rozuměli, a to úplně ve všem. Roman byl šikovný, opravil mi doma, co mohl. Navíc byl v domácnosti naprosto samostatný – vařil, pekl, pral, žehlil. Nic podobného jsem nikdy nezažila!

A tak jsem ho podporovala, jak jsem mohla. Prodala jsem byt a zahradu a koupila malý domek, kde jsme spolu začali bydlet. Dala jsem Romanovi domov – i on mi to mnohokrát sám řekl. Dcera měla přítele ráda, ale příliš náš vztah neřešila, bydlela již ve svém, byla samostatná.

Příteli jsem pomohla najít lepší práci, která odpovídala jeho vzdělání, také si s mou pomocí oprášil řízení a po letech opět sedl za volant. K opravdové idyle nám chybělo už jen jediné; aby byl přítel zdravý. Jeho nemoc se bohužel zhoršovala, ledviny byly méně a méně funkční, transplantace byla nevyhnutelná. Ale usmálo se na nás štěstí a našel se vhodný dárce. Operace i rekonvalescence proběhly bez komplikací a přítel se rychle zotavoval.

V té době zemřel jeho otec. Roman zdědil byt a docela slušnou sumu peněz, které naprosto nečekal. A někdy v té době se náš vztah začal překotně měnit, jako by někdo otočil knoflíkem! Zpětně mám pocit, že velkou roli hrálo to, že se Roman odrazil ode dna. Už mě nepotřeboval – a co je hrozné, co jsem si uvědomila až později – možná i já nepotřebovala jeho!

Vždy jsem se ve vztahu o partnery starala. Bývalý muž byl alkoholik, silný kuřák, navíc obézní. Poté, co mu tragicky zemřel otec, se rozhodl jít na léčení. Byla jsem skeptická, ale povedlo se mu nemožné – přestal pít! A přestal i kouřit a začal sportovat. Dva roky na to jsem se rozváděla s abstinentem v perfektní kondici.

Poté jsem měla přítele, který měl jednou za čas hluboké deprese. Byla jsem mu oporou, bylo nám spolu hezky. Pak se ale rozhodl změnit život a odjel na tři měsíce na pouť do Santiaga de Compostela. Ta cesta jeho psychice nesmírně pomohla, a co následovalo? Ochladnutí vztahu a rozchod.

Je to celé náhoda, dělám něco ve vztazích špatně? Vždy vše začne úžasně, partnera podporuji, mluvíme spolu, jsem chápavá, empatická, nevyvíjím tlak, nemanipuluji a vždy to dopadne takto!