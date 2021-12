TINA (45): Vánoce nás daly znovu dohromady, jsme šťastnější než dřív

Tina se s Milanem rozvedla před sedmi lety. Milan jí byl mnohokrát nevěrný. Jenže život si usmyslel, že dá dávné studentské lásce ještě jednu šanci.

Šíleně to letí! Už je to rok, co s námi můj bývalý muž opět bydlí a vše funguje tak jako nikdy před tím. S Milanem jsme rozvedení sedm let, což zatím neplánujeme změnit. I po roce jsem opatrná, ale přiznávám, že i znovu zamilovaná. Avšak už ne bezhlavě, jako když mi bylo necelých osmnáct a já nemyslela na nic a nikoho jiného než na něj.

Milan byl můj spolužák ze střední. Seděl v první lavici a od prvního ročníku mě tajně miloval. Jenže měl punc šprta, sotva padesát kilo a tváře plné pupínků – a to nám, třídním kráskám, opravdu neimponovalo.

Jenže poslední prázdniny změnily Milánka v Milana a místo poďobaného tintítka se v září vrátil opálený, svalnatý a šmrncovně oblečený dlouhovlasý obr. Milan pracoval celé léto na farmě v Rakousku a díkybohu na mě nezanevřel. Měl neskutečnou trpělivost a miloval mě i po třech letech naprosté ignorace z mé strany. Jednoduše si počkal a dočkal se.

Nechápu, jak jsme tehdy mohli odmaturovat, stále jsme někde randili, muchlovali se, pili víno… Rádi na to vzpomínáme. Vzali jsme se tři roky po střední, byla jsem těhotná a Milan ještě studoval.

Nebylo to lehké, ale měli jsme se rádi a dlouhá léta to i vypadalo, že budeme široko daleko jediná školní láska, které to vydrží. Nevydrželo. Milana semlel úspěch. Vždy byl pracovitý, vytrvalý a chytrý, a tak se časem vypracoval do velmi vysoké pozice, která na některé jeho kolegyně působila jako afrodiziakum. Navíc byl Milan opravdu pěkný muž, každý rok, každý šedý vlásek mu dodával na atraktivnosti.

První nevěru jsem mu odpustila. U druhé jsem měla vyplněné rozvodové papíry, ale manžel mě přemluvil. Po třetí odhalené nevěře nám bylo oběma jasné, že už není cesta zpět. Vše proběhlo rychle, na všem jsme se dohodli, děti už byly relativně velké a díky klidnému průběhu rozvodu vše zvládly vcelku obstojně.

S tehdejší přítelkyní vydržel Milan přes šest let, celé ty roky jsme však byli v kontaktu. Psali jsme si, občas míň, občas víc. Párkrát se u nás Milan stavil na kafe, když si vyzvedával kluky nebo je vezl domů. Je to k nevíře, ale i přes všechno, čím jsme si prošli, jsme se asi nikdy nepřestali určitým způsobem milovat.

V žádném případě jsem ale neplánovala, že bych se k Milanovi vrátila. Nevěřila jsem mu. Navíc se v mém životě objevil fajn chlap, který mě měl rád a bylo mi s ním dobře. Simon žil střídavě v Německu a v Praze, navštěvovali jsme se, podporovali, milovali, ale nikdy jsme spolu nebydleli. Oběma nám vyhovovala jistá míra svobody.

Bohužel minulý rok v létě Simon zemřel. Vše bylo nesmírně rychlé. Ze Simonova pohřbu v Německu mě tehdy vezl Milan. Nabídl mi to poté, co jsme si o celé situaci psali. Byla jsem mu vděčná. Celou cestu jsme propovídali. Milan se totiž rozešel se ženou, kvůli níž jsme se rozvedli.

Od léta jsme si pak psali a občas zašli na kávu. Vše se odehrávalo v čistě přátelském duchu. Jenže jak se blížily Vánoce, přicházely na nás oba chmury. Oba jsme byli po letech sami. Byla jsem to nakonec já, kdo Milanovi nabídl, aby s námi strávil Štědrý večer.

Synové měli radost. Starší k nám přijel s přítelkyní a mladší bydlel v té době ještě doma. Večer byl krásný, rodinný, neskutečně dojemný. Prohlíželi jsme si staré fotky, pouštěli videa z doby, kdy šli kluci poprvé do školky, do školy, z prvních vystoupení v lidušce i z prvních zápasů.

Milan nakonec zůstal na noc – a to se vším všudy. Ráno jsme se oba před dětmi styděli. Bylo jasné, že i jim je jasné, že jejich otec u mě v ložnici nespal na koberci před postelí. Od toho večera od nás vlastně Milan neodešel. Pouze si do svého starého domova opět nastěhoval věci.

V jeho novém bytě, který si pořídil po rozvodu, nyní bydlí starší syn s přítelkyní. Mladší se odstěhoval do bytu po manželově bezdětné tetě. A tak nyní žijeme jako dva mladí bezdětní. Máme peníze, máme čas, máme vlastní bydlení, zajištěné děti, jsme zdraví a náramně si to všechno užíváme. Snad nám to vydrží, moc bych si to přála. Nic není báječnějšího než fungující a milující rodina.