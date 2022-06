TINA (47): Puberta dětí nemusí být špatná! Já jsem si ji se synem užila

Na výchovu puberťáků si kdekdo stěžuje, Tina má opačnou zkušenost. Frantova puberta matku i syna sblížila. Jak toho Tina dosáhla?

Františkovi je dvacet tři let a už rok se mnou nebydlí. Před půl rokem si s přítelem pronajal byt. Sice ještě studuje, ale k tomu i pracuje a některé měsíce vydělává dokonce víc než já. Jsem na něj opravdu hrdá!

Když syna porovnám s podobně starými „robátky“ mých kamarádek, jejichž děti se tváří, že od rodičů nikdy neodejdou, vychází můj dříve trochu podivínský František jako absolutně nejsamostatnější jedinec.

Franta je sice jedináček, navíc vyrůstal od svých čtrnácti let jen se mnou, neboť jsme se s mužem rozvedli, ale rozhodně z něj nevyrostl rozmazlený mamánek spoléhající na svůj privátní „mamahotel“. Myslím, že se na tom podepsalo i to, jak těžká pro něj byla puberta. Avšak trochu jinak než u jiných dětí.

Franta je gay. I proto nemá se svým tátou dobrý vztah. Já i bývalý manžel jsme synovu orientaci tušili celé jeho dětství. Muž se však na rozdíl ode mne nerozpakoval mnoho věcí jízlivě komentovat.

Když se během rozvodu ukázalo, že naše podezření nebylo liché, muž mi dokonce řekl: „Ani nevíš, jak jsem rád, že se vás zbavím. Doufám, že s Terezou budu mít rodinu, za kterou se nebudu muset stydět!“

Můj bývalý byl prostě „píp“. Nevím, zda se nyní stydí za svého druhého syna, ale rozhodně mu to nepřeji. Druhý syn mého bývalého je autista. Ale to už je jiný příběh. Ten můj má naštěstí dle mého dobré pokračování, i když zápletka nebyla jednoduchá.

Během rozvodového řízení, v době, kdy děti mívají nejdivočejší pubertu, mi můj syn oznámil, že je gay. Nejen mně, ale i celé deváté třídě, kam chodil. V celém aktu jistě hrála určitou roli i revolta proti atmosféře rozchodu rodičů, ale i tak jsem neměla pochyb, že v jádru nejde o pózu, ale o fakt.

Svým způsobem jsem si i odechla, že je to venku. Že je jasno. Na malém městě není jednoduché být čtrnáctiletým gayem či jeho otevřeným, chápajícím a přijímajícím rodičem. Franta měl celé toto nelehké období mou podporu, náš vztah byl pochopitelně občas napjatý, ale porozumění a schopnost se dohodnout převládaly!

Franta se mi hodně svěřoval a já se hodně učila. Puberťák s jinou sexuální orientací vám dá obrovskou školu v toleranci, nadhledu a třeba i ve svérázném humoru. „Mami, vem to z té lepší stránky, těhotnou holku na střední se mnou fakt řešit nebudeš!“ padlo u nás několikrát.

I tak jsme se se synem nakonec odstěhovali do většího města. Náš zapadákov byl prostě v mnoha ohledech nemilosrdný. Našla jsem si novou práci, díky synovi jsem totiž začala vidět svět trochu jinak. Utekla jsem od pohodlné práce v kanceláři a vrátila se ke své původní profesi, kterou jsem měla vystudovanou. Začala jsem zase učit a moc mě to baví!

Syn si během puberty pochopitelně občas „zablbnul“; několikrát se opil, vyzkoušel nikotin i marihuanu, ale na nic z toho ode mne nedostal ani korunu a také si všechny důsledky pubertálních výstřelků vždy musel vyřešit sám.

Franta celou střední školu brigádničil, „experimentování“ ho bavilo jen chvíli, víc ho chytl sport, k němuž se vrátil. Celé dětství chodil do plaveckého oddílu a během prvního ročníku vysoké si udělal trenérské a mezinárodní záchranářské zkoušky, v létě pak s přítelem vyráží do zahraničí pracovat jako plavčík.

Zpětně musím říct, že se mi po synově pubertě občas zasteskne, po neuvěřitelných večerech, kdy jsme sedávali na terase a vedli dlouhé hovory o životě. Kdy jsem se mu smála, když si nemohl vybrat oblečení do školy a pak kvůli tomu přišel pozdě – omluvenku jsem mu kvůli tomu nikdy nepsala!

Stýskalo se mi dokonce i po okamžicích, kdy můj „miláček“ drhl se studeným obkladem na hlavě toaletu, protože ji v noci znečistil. Tehdy si myslel, že jsem nelidské monstrum, nyní mi několikrát řekl, že to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat. Nenadávat, nevyčítat, ale nechat ho, aby si prostě jen „snědl, co uvařil“. Puberta není vždy zlá stvůra!