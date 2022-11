Tina Turner slaví 83: Rocková babička s krásnýma nohama zažila násilí i smrt syna

Nestárnoucí rocková babička Tina Turner už je sice v pěveckém důchodu, její nesmrtelné hity nás ale provázejí dodnes. Zpěvačka s krví indiánského kmene Čerokézů a majitelka jedněch z nejkrásnějších nohou na světě, které má pojištěny u společnosti Lloyd's na několik milionů liber, má za sebou trnitou životní cestu a právě dnes, 26. listopadu 2022, slaví své 83. narozeniny. Jak našla svoje štěstí?

Anna, nebo Tina? Zpěvačka Tina Turner se narodila v Brownsvillu v Tennessee jako Anna Mae Bulloc a ke zpěvu měla našlápnuto už od dětství, kdy zpívala v kostelním sboru gospely. Její dospívání nebylo jednoduché, rodiče se rozvedli, matka se sestrou malou Annu opustily, a tu tak vychovávali prarodiče. Až po smrti babičky si ji matka vzala k sobě. Koncem padesátých let Anna odešla se svou sestrou do Saint Louis, kde poznala hudebníka Ikea Turnera, vedoucí osobnost skupiny Rhythm Of King. Právě Ike, který se stal její velkou láskou, zpěvačku přiměl změnit si své jméno na Tina Turner. Brzy po svatbě v roce 1958 začaly vznikat jejich první společné nahrávky pod hlavičkou Ike & Tina Turner, které se brzy dostaly do hitparád.

Život s násilníkem Že rozhodnutí stát se manželkou Ikea Turnera nebylo zrovna šťastné, poznala zpěvačka záhy. Hudebník totiž vedl extravagantní způsob života a holdoval alkoholu a drogám natolik, že skončil jako závislý. Tyto látky v něm navíc probouzely násilnické sklony, které si vybíjel na svojí manželce. Ike ji tolikrát udeřil do nosu, že měla poničenou nosní dutinu a musela podstoupit plastickou operaci. Zpěvačka se dokonce v roce 1968 pokusila o sebevraždu předávkováním léky na spaní. Tina Turner přesto v manželství vydržela téměř dvacet let, než se rozhodla pro rozvod. V současnosti otevřeně přiznává, že ji dodnes sužuje posttraumatická stresová porucha z katastrofického, násilím protkaného manželství. „Nebyl to dobrý život. To dobré nepřevážilo to zlé," prozradila zpěvačka.

Na hranici bankrotu Po boku bývalého manžela měla zpěvačka slibnou a rozvíjející se kariéru, rozvodem však o vše přišla a musela začínat znovu. Nejenže odchodem od násilnického partnera došlo také k rozpadu kapely, Tina navíc přišla o všechna práva ke společným nahrávkám. Chtěla být tak rychle pryč ze spárů svého bývalého, že souhlasila s tím, že Ikeovi zůstanou všechna práva na jejich nahrávky. Během následujících osmi let zpívala v klubech a kasinech soulový repertoár. Její tehdejší finanční situace nebyla vůbec jednoduchá, o čemž svědčí i fakt, že byla určitou dobu odkázaná na potravinové lístky.

Zpátky na výsluní Tina Turner však byla bojovnice s tuhým kořínkem a cestu zpátky na vrchol hudebních žebříčků si dokázala vydupat. Její comeback přišel v roce 1984, kdy vyšlo album Private Dancer, provázené stejnojmenným hitem a především skladbami What's Love Got To Do With It? a Better Good To Me. O něco později si také zahrála ve filmu Šílený Max: Dóm hromů, k němuž nazpívala i úvodní hit I Need A Hero. A poté už se úspěchy jen hrnuly. Tina Turner se stala držitelkou osmi cen Grammy, prodala více než sto milionů kopií svých alb, nazpívala ústřední píseň k bondovce Golden Eye, vstoupila do Rock'n'rollové síně slávy, a dokonce se dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Důvodem bylo 182 tisíc návštěvníků na jejím koncertě v Riu de Janeiru v roce 1988.

Mrtvice a smrt syna Léta trvající domácí násilí nebyla jediná ochromující bolest, které autorka hitů Simply The Best či What's Love Got to Do with It musela čelit. V roce 2013 ji stihla mrtvice, s pomocí fyzioterapeuta se musela znovu naučit chodit. Homeopatickými léky si zničila ledviny, lékaři jí také diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Od předčasné smrti ji zachránil manžel Erwin, když jí nabídl vlastní ledvinu. Vyléčením zdravotních neduhů ale zpěvaččino trápení zdaleka neskončilo. V červenci 2018 spáchal sebevraždu ve věku devětapadesáti let její milovaný syn Craig. Craig byl nejstarším synem Tiny Turner, zpěvačka ho měla už v pouhých osmnácti letech, tedy dříve, než se vdala za Ikea Turnera. Biologickým otcem tohoto zpěvaččina syna byl hudebník Raymond Hill. „Je to má nejsmutnější chvíle," shrnula ikona rockové scény svou přetrvávající bolest.