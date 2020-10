Tip na výlet: Objevte historické kouzlo i přírodu Kutnohorska a Kolínska

Mezi řekami Labem a Sázavou leží přívětivá turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko. Je to oblast dobře dostupná a snadná pro cestování, ať už vlakem, autem, pěšky nebo na kole. Kutnohorsko a Kolínsko má v sobě skrytou energii získanou z naší slavné minulosti. Jedině zde najdete hned čtyři královská města jen malý kousek od sebe, kouzelné zámky, hrady a další památky zasazené do krásných zahrad a poetické krajiny.

První zastávkou našeho putování po Kutnohorsku a Kolínsku je historické centrum Kutné Hory, které je spolu s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci zapsáno na seznamu památek světového dědictví UNESCO. V těchto podzimních dnech je procházka městem obzvláště romantická. Můžete si ji zpříjemnit svařeným vínem nebo horkým moštem ze stánku Vinných sklepů Kutná Hora, který najdete hned vedle kaple Božího těla u chrámu sv. Barbory.

Katedrála v Sedlci, Foto: Josef Čáslava

Milovníci umění a designu by neměli minout bez povšimnutí bývalou jezuitskou kolej, ve které již 10 let sídlí galerie Středočeského kraje, která je druhou největší galerií v České republice. První adventní sobotu, tedy 28. listopadu, se v galerii koná druhý ročník Advent– Design- GASK. Představí se mladá iniciativa současného českého designu, ale i známá jména. Během této akce si pod vedením designéra můžete vyrobit třeba autorský šperk. Vezměte s sebou i děti, pro které je připravený doprovodný program.

Galerie Středočeského kraje, Foto: Libor Sváček

Umíte si představit něco příjemnějšího v sychravém podzimním počasí, než se schovat ve voňavém Muzeu čokolády a dát si horkou čokoládu. Třeba tu, která na celosvětové soutěži v Londýně získala bronzovou medaili? Každý víkend zde probíhají večerní prohlídky expozice spojené s degustací. Muzeum připravilo na 31. října speciální Helloweenskou degustaci čokolády. Půjde prý o extrémní degustaci, při které se budou ochutnávat tak trošku strašidelné čokolády.

Pokud vás ale více láká cesta z města, tak můžete vyrazit na kávu do Přítok. Během celého roku si můžete v kavárně U Michaela vybrat z pestré nabídky kávy z celého světa, která se praží přímo na tvrzi v pražírně Kávy Pitel. V úžasném prostředí renesanční tvrze si pochutnáte nejen na kávě, ale můžete ochutnat něco z nabídky domácích dezertů.

Krajina Kutnohorska a Kolínska, Foto: Libor Sváček

Výlet ještě rozhodně neskončil a my vás chceme pozvat do dalšího královského města. Přesun bude krátký, stačí ujet pouhých 14 km do Kolína. V srdci města na vás čeká poklad, nedávno otevřené nově zrekonstruované chrámové návrší. Součástí Bartolomějského návrší je chrám sv. Bartoloměje, jehož vysoký katedrální chór postavil významný stavitel Petr Parléř, dále kostnice, budova bývalé farní školy, zvonice a parkány.

Bartolomějské návrší, Foto: Josef Čáslava

Pokud se na věci rádi díváte z ptačí perspektivy, tak doporučujeme vyšplhat se do 45 metrů vysoké vodárenské věže, která nabízí vyhlídku z nejvyššího patra na okolní turistické cíle a uvnitř videoprojekci na téma voda.

Rozhledna Vodárna, Foto: Josef Čáslava

Už se stmívá, dny jsou teď kratší, a tak nám nezbývá než se vrátit do centra a zajít třeba do kavárny penzionu Pod Věží a u dobrého čaje nebo sklenky vína začít plánovat návštěvu dalších dvou královských měst z naší oblasti. Do Kouřimi a Čáslavi vás pozveme příště!