Zavařování pro začátečníky: V čem a co zavařovat či jak si poradit s pěnou

Kompot nebo nakládané okurky si můžete samozřejmě koupit v obchodě a výbornou marmeládu na trhu, ale ty domácí bývají přece jen nejchutnější. Nemusíte se bát, že se vám nepovedou. S námi to bude hračka. Stačí kvalitní suroviny, pár skleniček a troška fantazie.

Správná hustota marmelády

Poznat, jestli je marmeláda už dost tuhá, je snadné. Stačí, když jí trochu kápnete na talířek a zkusíte s ním zahýbat. Měla by zůstat v celku a mít gelovitou konzistenci. Pokud je moc tekutá, přidejte želírovací cukr nebo lžičku kyseliny citronové.

Zavařovací sklenice a lahvičky

Skleničky a víčka pečlivě umyjte a nechte uschnout. Nemusíte používat nutně jen klasické zavařovačky, ale třeba na želé nebo marmelády se skvěle hodí například skleničky od dětské výživy. Přesvědčte se ale, že víčka dobře těsní – počítejte s tím, že je budete hned po naplnění otáčet dnem vzhůru.

Jak naložit s pěnou u zavařeniny?

Pěnu, která se při vaření ovoce s cukrem tvoří na povrchu, průběžně sbírejte. Nejenže nevypadá dobře, ale také může snížit trvanlivost zavařeniny.

Snadné plnění

Při plnění sklenic používejte přiměřeně velký trychtýř, který vám usnadní a urychlí práci (v obchodě dostanete speciální široké trychtýře – nálevky, které využijete, i když si třeba chystáte jídlo do práce, pokud si ho nosíte ve sklenici).

Sklenice by neměly být vystavovány extrémním teplotním šokům, protože hrozí jejich prasknutí. Riziko prasknutí zmenšíte, když sklenici obalíte mokrým hadrem, než do ní nalijete horkou hmotu. Nepoužívejte sklenice, které jsou naprasklé nebo mají odlomený kraj, špatně by těsnily.

V čem zavařovat?

Připravujete-li domácí kompot z čerstvého ovoce (meruňky, švestky, broskve), musíte obsah sklenic zavařit neboli sterilovat. K tomu slouží speciální zavařovací hrnce s teploměrem, ale klidně si vystačíte i s větším kastrolem nebo můžete použít elektrickou či plynovou troubu.

Rychle z tepla

Po skončení sterilace je nutné sklenice vyndat ze zavařovacího hrnce a nechat vychladnout – kdyby bylo ovoce vystaveno působení tepla příliš dlouho, ztratilo by zbytečně konzistenci, tvar i barvu.

Kde skladovat?

Domácí kompoty a zavařeniny uchovávejte ideálně v chladu a na temném místě. Pokud nemáte sklep, postačí i spíž nebo skříň na potraviny. Vyhýbejte se ale extrémně nízkým nebo vysokým teplotám. Po otevření je skladujte v ledničce a spotřebujte v co nejkratší době.

Co zavařovat: třešně, okurky, rajčata i broskve

Zavařovat lze prakticky všechno, co vám roste na zahradě nebo dostanete od příbuzných z venkova. Méně zralé ovoce má více pektinů, takže budou marmelády a kompoty hezky tuhé; zralostí ovoce pektiny ztrácí, ale zase je pak výsledný produkt sladší i bez přidaného cukru. Vybírejte zásadně zdravé, nenahnilé a nenatlučené plody. Švestky, meruňky a podobně vypeckujte. Menší plody nebo ty, které jdou hůř zbavit pecky, můžete napřed trochu rozvařit, pak propasírovat přes cedník a pokračovat ve vaření s cukrem nebo želírovacím cukrem.

Náš TIP: Domácí džemy, kompoty nebo šťávy jsou také skvělým jedlým dárkem. Vyhrajte si s jejich dekorací a ozdobte víčko kouskem látky, kterou převážete provázkem nebo stužkou. Můžete si vyrobit i vlastnoruční etikety nebo do jejich tvorby zapojit děti.