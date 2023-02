Tipy na valentýnské slevy: Nakupte dárky on-line za skvělé ceny. Ještě to stihnete!

Svátek svatého Valentýna je za dveřmi a vy stále ještě nemáte nic pro svoji drahou polovičku? Nezoufejte! Našli jsme pro vás pár tipů na e-shopy, které si pro své zákazníky připravily zajímavé valentýnské nabídky.

Vsaďte na osvědčené praktické dárky, které nikdy nezklamou. Že Valentýn neslavíte? Nevadí! Radost svému partnerovi či partnerce přece můžete udělat i tak. Právě malé dárečky a pozornosti jsou totiž jedním ze způsobů, jak ve vztahu udržet lásku a vášeň.

A jestli teď zrovna kolem sebe nemáte nikoho, komu byste dáreček pořídili, klidně udělejte radost sami sobě. Vždyť právě zdravá sebeláska je základem toho, aby byl člověk šťastný s tím nejdůležitějším člověkem v jeho životě. Tedy sám se sebou.

Jaký vzkaz vaši polovičku na Valentýna určitě dojme? Podívejte se na video:

Parfém nikdy nezklame

Věděli jste, že právě parfém bývá po kytici a bonboniéře jedním z těch nejčastějších valentýnských dárků? Hodí se jak pro ženu, tak i pro muže, potěší a nezklame v jakémkoli věku. Má totiž neuvěřitelnou sílu a moc. Nejenže dokáže navodit příjemné pocity, podpořit sebevědomí, podtrhnout lidskou krásu a zvýraznit osobnost, ale také vyvolat smyslnost a především pomoci zaznamenat vzpomínky. Určitě se to stalo i vám, že když jste ucítili nějakou vůni, v paměti se vynořila vzpomínka na nějakou konkrétní osobu či zážitek. Výběr vůně ale nenechávejte náhodě, zamyslete se nad osobností obdarovávaného, nad tím, jak se obléká, zda rád sportuje a podobně. A pokud víte, že má ten, komu je vůně určena, svoji oblíbenou značku, raději neexperimentujte, a sáhněte po ní.

Láska jde v páru

Báječnou valentýnskou akci najdete také na e-shopu ČasNaBoty.cz, kde na druhý pár bot dostanete slevu neuvěřitelných 55 %. To už stojí za nákup. I když nám zima ještě dokazuje svoji moc, jaro je za dveřmi a s ním i skvělá příležitost, pořídit si nějaké hezké nové boty. A když už, tak nejlépe rovnou dvoje. Vybírat je z čeho! Ať už toužíte po sportovní obuvi, lodičkách, balerínkách, botách do práce, na párty nebo třeba do deště, najdete zde stovky modelů všech typů a barev.

Zpestřete si sexuální život

Zdá se vám, že vaše milostné hrátky už nejsou tak vášnivé jako dřív? Chybí jim „šťáva“ a stávají se poněkud stereotypními? Nejvyšší čas pořídit si erotickou hračku! Ať už bude tou úplně první v životě, nebo jen obměníte obsah šuplíku nočního stolku, buďte si jistí, že vaše sexuální prožitky získají nový rozměr. Lépe navzájem poznáte vlastní tělo, zjistíte, co na vás funguje, utužíte vztah. Platí to ale i v případě, že partnera zrovna nemáte. A navíc budete i lépe spát. Provedené lékařské výzkumy totiž potvrdily, že ti, kteří začlenili erotické hrátky do svých předspánkových aktivit, spali podstatně kvalitněji a klidněji.

Láska prochází žaludkem

Na srdíčka, růže a svíčky vás neužije? Víme, co stoprocentně udělá radost vám i partnerovi či partnerce. Ne nadarmo se totiž říká, že láska prochází žaludkem. A občas přece mlsá každý z nás. Na e-shopu nutsman.cz si pro vás připravili valentýnský výběr dobrot, z nichž si vybere každý. Čekají vás tam různé ořechy v čokoládě, mrazem sušené ovoce, čokoláda a pralinky ve tvaru srdce a celá řada dalších báječných pochutin, kterým se jen těžko odolává. A pokud dáváte přednost obyčejným mandlím, ať už natural, nebo loupaným, i na ty je teď akce.

Pro milovníky zdravého životního stylu

Speciální neodolatelnou valentýnskou nabídku s názvem Valentýnský víkend si pro své zákazníky připravil také e-shop fit-day.cz, který je jedničkou na trhu s rostlinnými proteiny. Jde o ryze českou firmu, která u každého výrobku klade důraz na prémiovou kvalitu a přírodní složení bez obsahu laktózy, lepku, přidaného cukru či geneticky modifikovaných surovin. Na své si přijdou i vegetariáni a vegani. Ale pozor, nabídka je omezená!

