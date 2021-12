Tipy pro knihomolky: Knihy, které udělají vám i vašim blízkým na Vánoce radost!

Jste-li zatížená na hodnotné dárky a ráda pod stromečkem darujete něco, co má smysl, pak jsou pro vás knihy tou pravou volbou. Na jaké se zaměřit letos, abyste své blízké potěšila?

Patrik Hartl: 15 roků lásky Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. Aleš by do svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak. Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít. Je to příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho vypadají jako velký průser.

Jiří Fišar: Americké prázdniny Dětem se mají plnit sny. A když dva pubertální synové nutně potřebují vidět a zažít Ameriku, rodiče nakonec zabalí kufry, zakoupí letenky a velký rodinný road trip může začít! Jiří Fišar se skutečně s manželkou a dvěma syny vypravil na dobrodružnou cestu po západě USA. S nadhledem a neutuchajícím humorem podává příběh této trochu netradiční cesty, ve kterém provede čtenáře úskalími, která přináší cestování s dospívajícími dětmi po národních parcích, ale i velkých městech. Pokud máte děti a velké cestovatelské plány, toto je kniha přímo pro vás. Ale vlastně pro všechny, kteří mají rádi cestovatelské historky, Ameriku a humor.

Karel Hron: Shoříme na vlnách Čtrnáct povídek Karla Hrona v duchu magického realismu ponoří čtenáře do světa, kde je prolomena hranice mezi snem a realitou. Město, řeka, mlha i podzemní dráha se stávají živými bytostmi a snícím ukazují svůj charakter podobný povaze lidí. Zpod zavřených očí Města vylézají noční můry a vydávají se na cestu do ložnic spících obyvatel. Autor pracuje i s hororovou tematikou, poetickým jazykem, s lehkostí vtáhne čtenáře do děje zakončeného většinou výraznou pointou. Ke spojujícímu tématu povídkové sbírky Karel Hron uvádí: „Sny mají pro člověka zásadní význam. Souží nás i fascinují, ukazují nám to, co v bdělém stavu postrádáme. Bezčasí, ve kterém se sny odehrávají, nám může pomoci pochopit mnohé nejen z naší minulosti, ale i zachytit signály toho, co se stane, nebo přesněji toho, co se může stát.“

Veronika Saforková: Deník šílenství Syrová zpověď Veroniky Saforkové, která čelila závislosti na alkoholu. Kniha Deník šílenství nabízí inspirativní, silný a motivující příběh, kterým se autorka snaží nejen předat své vlastní zkušenosti, ale zároveň chce šířit důležitou myšlenku: Každý problém má v životě řešení, pokud máte tu správnou motivaci. Veronika Saforková zažila šikanu, psychickou nemoc, musela bojovat s alkoholismem v rodině a později i se svým vlastním. Dostala se do bezvýchodných situací, kdy pociťovala zoufalství, ztrácela kontrolu sama nad sebou, svým životem, neschopna ovlivnit vlastní realitu. Kvůli závislosti ztrácela rozum, až se ocitla ve fázi svého „šílenství“. „Během psaní jsem pociťovala stud, protože jsem

popisovala situace, na které nejsem hrdá a trauma si z nich nesu dodnes,“ přiznává autorka.

Kirsty Manningová: Ztracené klenoty Kniha od jedné z nejlepších autorek historických románů je založená na slavném příběhu nálezu pokladu poblíž katedrály svatého Pavla v samém srdci Londýna. Když Kate Kirbyová dostane nabídku napsat článek o pokladu nalezeném v roce 1912 v Londýně, netuší, že dosud neznámý příběh ji dovede až k její prababičce Essie. Jaké tajemství klenoty skrývají? A jak se náčrtek jednoho z nich dostal do Essiina zápisníku? Příběh o rodinných tajemstvích a ženské nezdolnosti, založený na skutečné události, od autorky románu Nefritová lilie.

Hana Kleinová: Moje máma z Terezína Hana Kleinová v knize líčí mnoho let utajovaný příběh z terezínského ghetta. Pohnutý osud své maminky po její smrti vypátral a s pomocí svědků zapsal její syn Frank Frištenský, sportovec a trenér z rodiny slavných zápasníků Gustava a Františka Frištenských. Literární podobu mu pak dal publicista Pavel Baroch. Kniha vydaná s podporou Nadačního fondu obětem holocaustu vyšla 1. prosince u příležitosti 80. výročí založení ghetta Terezín. Tam byli v rámci „konečného řešení židovské otázky“ deportováni Židé z českého území i z dalších evropských zemí.

Jiřina Bohdalová: Můj život mezi slzami a smíchem Herečka Jiřina Bohdalová ve svých devadesáti letech vypráví svůj život na audioknize podle autobiografie Můj život mezi slzami a smíchem. Stejnojmennou knihu sepsala Jiřina Bohdalová společně s Jiřím Janouškem. Jak Jiřina Bohdalová bilancuje svůj život? Čeho si považuje ve své herecké dráze, kterou začala před 81 lety jako osmiletá? Co cítí, když se ohlédne za svým soukromým životem, který se snažila tak přísně střežit? Jak prožívala žalářování otce za vlastizradu a v jakých podmínkách vychovávala dceru Simonu? Dozvíte se díky této audioknize.

Lilia Khousnoutdinova a kol.: Novodobé ženské rituály Tato kniha přináší veškeré potřebné informace, jak znovuobjevit význam rituálů ve svém životě. Je rádcem i průvodcem, jak se v tematice rituálů zorientovat a zjistit své vlastní preference a představy. Knihu sestavily profesionální ceremonialistky jako praktickou příručku pro všechny, kteří chtějí pro sebe a své blízké připravit rituál a vědomě prožít a uctít určitou událost nebo důležitý životní krok. V životě je totiž mnoho událostí, které si zaslouží naši pozornost a speciální oslavu. Může to být svatba (ale i rozvod), proměna v ženu (muže), narození dítěte, vstup do moudré fáze (menopauza u žen), ale také smrt a rozloučení, kdy je potřeba něco uzavřít a pustit. Návrhy rituálů v této příručce lze použít podle individuálních potřeb a můžete se jimi nechat inspirovat k sestavení vlastního jednoduchého domácího rituálu nebo jako základ pro vedení většího veřejného obřadu. Své konkrétní zkušenosti a tipy v knize sdílejí ceremonialistky, které prošly speciálním výcvikem a vedením rituálů se dlouhodobě zabývají na profesní bázi i ve svém osobním životě. Jako zajímavá inspirace poslouží i fotografie z různých rituálů a obřadů.

Brigita Zemen, Irena Sládečková, Markéta Grosmanová, Petr Cífka, Radka Wallerová, Tereza Dočkalová: Branky, body, kokoti Populární satirická relace v knižním zpracování! Padesát osm dílů formátu feminist news, osmapadesát fejetonů a několik bonusů. Témata, která vás štvou, ale báli jste se o nich mluvit nahlas, a šovinismus jako sprosté slovo. Moderátorka s pořádně prořízlou pusou a tým nabroušených scenáristek, které už nechtějí dál mlčet – nebo se vobkreslovat.

Michal Stehlík, Martin Groman: Přepište dějiny Kniha vychází z podcastu Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny, který vznikl v listopadu 2020. Věnuje se dějinám ve veřejném prostoru, v médiích i výrocích politiků a dalších veřejně vystupujících osob i osobností. Zdá se, že málokdo je uchráněn divokých paralel a přirovnání, která často minou svou reálnou historickou předlohu. Toho všeho se pak s chutí a vervou chytají právě přepisovači dějin, kteří dnes masivně využívají sociální sítě i své případné politické nebo jinak společensky významné postavení, aby dějiny zapojili do své aktuální strategie. Chcete-li se zviditelnit jako kritik Evropské unie, přirovnejte ji k třetí říši. Chcete-li oslovit nacionální strunu v českých voličích, strašte Sudeťáky a jejich touhou po starém majetku. Přepište dějiny rozebírá jednu takovou vyšinutou paralelu za druhou a s vhledem do historických dějů ukazuje, jak často je skutečná minulost daleko od mnoha dnešních pokřivených aktualizací.

Kristýna Srovnalová: Lovci sexu, sběrači lásek Odkud se bere moc sexuálních predátorů a jejich přitažlivá síla? Pozoruhodný románový debut na aktuální téma rezonující ve společnosti. Muž zvaný Turek představuje typický prototyp věčného lovce žen, uspokojující své ego i sexuální potřeby, umělce, jenž se nechce vázat, vynalézavého manipulátora, střídajícího partnerky s lehkostí převlečení trička. Mladá žena Petra, obvyklá hledačka lásky, se chytne do vztahové pasti, a aby vyšla vstříc nárokům svého přítele, ocitne se uprostřed nechutných praktik manipulativní sektářské skupiny skrývající se pod nálepkou očistných duchovních cvičení, přičemž guru této skupiny si na uspokojování vlastních sexuálních potřeb založil výdělečný byznys, z jehož soukolí je těžké uniknout.

Dhonielle Claytonová, Tiffany D. Jacksonová, Nic Stoneová, Angie Thomasová, Ashley Woodfolková, Nicola Yoonová: Blackout Šestice bestsellerových autorek přináší okouzlující, vtipné a dojemné příběhy plné vřelého pohlazení a lásky, která jasným světlem září skrze temnotu. V horkém letním New Yorku vypadne proud. Jiskry lásky a přátelství ale žádná temnota nezastaví. Přímo uprostřed rozpáleného města si k sobě nachází cestu šest dvojic. Někteří se vidí poprvé v životě, jiní už spolu nechtějí mít nic společného. Avšak neočekávaná událost změní plány všem. Přichází čas nových lásek, osobních prozření a dost možná se všichni setkají na jednom místě. Město bez elektřiny má moc spojovat to, co se zdálo navždy rozdělené.

Petra Pospěchová: Outdoorová kuchařka – od rodinných výletů po zimní horské expedice, 2. vydání Nepostradatelný kuchařský průvodce pro všechny, kteří vyrážejí na trek či výlet a nespokojí se s instantními polévkami, konzervami nebo smažákem z restaurace! Kniha přináší chutné a výživné recepty na všechny druhy výšlapů a navíc spoustu praktických tipů a rad. Autorka z vlastních zkušeností vytvořila unikátní publikaci, v níž zmapovala, jak se po všech kulinárních stránkách připravit například na víkendový výšlap v Jeseníkách, zimní přechod ukrajinských hor či himálajskou expedici, ale také na výpravu s dětmi, na splav vodních toků nebo cyklistickou dovolenou.